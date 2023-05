Feuerwehr-Großeinsatz in der Fachklinik Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 21.05.2023 | Um etwa 20:00 Uhr wurde die Brandmeldeanlage der Celenus Fachklinik in Hilchenbach aktiviert. Auf der dritten Etage kam es in Station E aufgrund einer defekten Mikrowelle, die in der Mitarbeiter-Teeküche stand, zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur Station, um die Ursache des Rauchs zu beseitigen. Zusätzlich mussten die Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte sich um die insgesamt 14 betroffenen Personen kümmern. Da anfangs von einer großen Anzahl von Verletzten ausgegangen wurde, wurde auch der Rettungshubschrauber Christoph 25 alarmiert. Glücklicherweise war ein Einsatz des Hubschraubers jedoch nicht erforderlich. Es gab keine ernsthaften Verletzungen und es entstand kein größerer Sachschaden.

Fotos: L. Schneider / wirSiegen.de

