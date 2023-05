Filmabend „Der Hauberg“ im Museum Wilnsdorf am 21. Mai 2023

(wS/wi) Wilnsdorf 08.05.2023 | Zu Ehren des kürzlich verstorbenen Wahlbacher Filmemachers Gerhard Schäfer und als besonderes Highlight im „Museumsgeburtstagsjahr“ zeigt das Museum Wilnsdorf am Sonntag, 21. Mai, den in den frühen 1970er Jahren entstandenen Farbfilm „Der Hauberg“. Der Film wurde mit zahlreichen Statisten im südlichen Siegerland gedreht und hält alle Stationen der traditionsreichen Haubergswirtschaft in einem einzigartigen Filmdokument fest.

Da das Museum nur über die begrenzte Anzahl von 75 Sitzplätzen verfügt, wird der Film am gleichen Abend zweimal gezeigt werden, ab 18.00 Uhr und ab 19.30 Uhr. Alle Interessenten werden gebeten, sich telefonisch unter 02739 802-211 oder persönlich während der Öffnungszeiten des Museums (Mi-So, jeweils 14 bis 18 Uhr) anzumelden. Bei mehr als 150 Anmeldungen wird es im Herbst noch einmal eine Vorführung des Filmes geben. Der Eintritt ist frei.

Das Museum Wilnsdorf holt den historischen Film „Der Hauberg“ aus dem Archiv (Fotos: Filmausschnitt).

