Freiheit auf drei Rädern! „Radeln ohne Alter“ bald auch in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 16.05.2023 | „Für ein Recht auf Fahrtwind im Haar“. Das ist die Überzeugung des Vereins „Radeln ohne Alter“ mit Sitz in Bonn, dem sich Gudrun Roth als Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement der Stadtverwaltung Hilchenbach angeschlossen hat. Mit ihrem „Rikscha-Projekt“ möchte sie älteren Menschen und Personen mit körperlichen Beeinträchtigung das Gefühl des Fahrradfahrens wieder ermöglichen – zumindest teilweise. „Auch in Hilchenbach leben viele Seniorinnen und Senioren in Isolation und Einsamkeit und sind nicht mehr in der Lage selbstständig am Straßenverkehr teilzunehmen. Diese können aber als Passagiere vorne auf der Sitzbank der Rikscha Platz nehmen. Die ehrenamtlichen Piloten sitzen hinter ihnen und treten in die Pedale. Passagiere und Piloten kommen so ins Gespräch und erkunden gemeinsam das Stadtgebiet“, erklärt die Projektleiterin.

Gespendet hat die Rikscha die Bürgerstiftung Hilchenbach, die diesen gemeinnützigen Zweck im Bereich Jugend- und Altenhilfe gerne unterstützt. Auf dem Hilchenbacher Frühlingsfest fand am Wochenende die offizielle Übergabe des Fahrzeugs an die Stadt Hilchenbach statt.

Damit in Zukunft möglichst viele Seniorinnen und Senioren auf der Rikscha-Bank Platz nehmen können, sucht Gudrun Roth noch ehrenamtliche Pilotinnen und Piloten zur Unterstützung. Diese werden von Uwe Limper vom Hilchenbacher Fahrradladen HIRAD geschult. Er hat sich auch dazu bereit erklärt, die Rikscha regelmäßig zu warten. Wer Interesse daran hat, ehrenamtlich am Projekt mitzuwirken, wendet sich bitte per E-Mail über g.roth@hilchenbach.de an Gudrun Roth.



