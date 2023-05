Gasalarm in Netphen: PKW verursacht „ABC-Gas“-Einsatz an Tankstelle

(wS/red) Netphen 09.05.2023 | Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen kurz nach 10 Uhr in der Kronprinzenstraße in Netphen zu einem „ABC-Gas“-Einsatz der Feuerwehr. An einer Tankstelle strömte aus einem PKW Gas aus. Sofort sperrten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Netphen nach Eintreffen an der Einsatzstelle das Gebiet weiträumig ab. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Gefahr konnte schnell durch die Feuerwehr beseitigt werden. Es handelte sich dabei laut ersten Informationen um einen technischen Defekt am Fahrzeug.

Fotos: Nico Eggers

