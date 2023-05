Geisweider Flohmarkt am 3. Juni!

(wS/red) Siegen 23.05.2023 | Einfach Vorbeikommen und Mitmachen, das ist die Devise des Geisweider Flohmarkts an jedem ersten Samstag im Monat. Ganz ohne Anmeldung oder Reservierung kommen auch beim kommenden Flohmarkt am 3. Juni zahlreiche Händler aus nah und fern nach Siegen unter die HTS. So waren im Mai u. a. Anbieter aus Kassel, Dortmund, Bonn, Düsseldorf und Gießen auf dem beliebten Trödelmarkt anzutreffen.

Für Juni haben sich bereits Händler aus den Niederlanden angekündigt. Dass ausschließlich Trödel und keinerlei Neuware angeboten wird, macht den Flohmarkt besonders begehrenswert.

Das Ordnerteam weist ab 3:30 Uhr den Händlern ihre Standplätze zu. Die Einfahrt erfolgt über die Stahlwerkstraße auf das Gelände. Der Markt endet um 13 Uhr. Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.

Weitere Termine in 2023:

1. Juli, 5. August, 2. September, 7. Oktober, 4. November, 2. Dezember

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier