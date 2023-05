„Haus Emmaus“ verkauft auf dem Siegener Wochenmarkt Selbstgemachtes

(wS/red) Siegen 28.05.2023 | Der Tagestreff „Haus Emmaus“ ist am Mittwoch, 7. Juni, mit einem Stand auf dem Siegener Wochenmarkt vertreten. Die Einrichtung der Diakonie in Südwestfalen bietet dabei Selbstgemachtes an, wie etwa Nadelkissen, Decken oder auch Vasen, gestaltet aus nachhaltigen Materialien. Zudem stehen die „Emmaus“-Vertreter, darunter Mitarbeitende aber auch einige Senioren, bereit, um Fragen rund um die Einrichtung zu beantworten. Freie Plätze für Tagesgäste sind noch an der Ypernstraße vorhanden.

Besonders ältere oder auch demente Menschen sind im Tagestreff willkommen. Hier besteht die Gelegenheit, gesellige Stunden gemeinsam, zu verbringen, etwa dann, wenn Angehörige arbeiten müssen. Schnuppertage sind möglich.

Informationen zum Angebot gibt es auch unter Telefon 0271/2383 5666 oder per Email an add.tagestreff@diakonie-sw.de.

