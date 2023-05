Herausforderungen und Erfolge: Das DRK Siegen-Nord im Jahr 2022

(wS/drk) Siegen 29.05.2023 | Info des DRK Siegen-Nord: Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung unseres DRK Ortsvereins Siegen- Nord e.V. begrüßte Jens Kamieth, 1. Vorsitzender, insgesamt 43 anwesende Mitglieder sowie die Kreisrotkreuzleiterin Manuela Deckert, die stellvertretend für den DRK-Kreisverband anwesend war.

Bevor die Jahresberichte der einzelnen Abteilungen unseres Ortsvereines vorgetragen wurden, wurden einige Mitglieder für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement geehrt. So wurde unsere Rotkreuzleiterin Gitti Flegler und unser Rotkreuzleiter Thorsten Weil für 20 Jahre Engagement geehrt. Für ihr ehrenamtliches Engagement in unserem Frauenarbeitskreis wurden Helene Frettlöh für 30 Jahre, Uta Schlegel-Centelles für 20 Jahre, Gisela Becker, Inge Brandenburger, Barbara Seidel und Erika Vogt für jeweils 15 Jahre sowie Christiane Voß für 10 Jahre geehrt. Ebenfalls geehrt wurden Florian Müller für sein 10-jähriges Engagement sowie unsere Ausbildungsbeauftragte Christina Hinkel, Ole Kamieth und Angela Görg für ihren 5-jährigen Einsatz in unserem Team geehrt. Zudem wur- den die Fördermitglieder Doris Schäfer und Edith Barth (je 60 Jahre), Hilde Jung und Gerhard Gattwinkel (je 50 Jahre), Antje Breyer-Thomas (40 Jahre) sowie Marianne Becker, Marita Brandenburger und Dagmar Kiesling (je 25 Jahre) für ihre langjährige Unterstützung geehrt. Bei allen Mitgliedern unseres Ortsvereins möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmals für ihre unermüdliche Unterstützung bedanken.

Im Amt bestätigt wurden Rotkreuzleiter Thorsten Weil sowie der stellvertretende Rotkreuzleiter Marc Steinbrück, die bei den Wahlen am 02.05.2023 wiederge- wählt wurden. Als Kassenprüfer wiedergewählt wurden Frau Paulus und Volker Weil.

Auch im vergangenen Jahr stellte uns vor allem die anhaltende Coronakrise vor die ein oder andere Herausforderung, so wurden in unserem Testzentrum am Schneppenkauten über 25.000 Schnelltests, über 7.000 PCR-Test und über 100 PoC-NAT Tests durchgeführt. Dabei unterstützten rund 25 Helferinnen und Helfer unser Testzentrum in weit über 3.000 Einsatzstunden.

Des Weiteren fanden 2022 insgesamt 16 Blutspendetermine, die wir gemeinsam mit dem Blutspendedienst West aus Hagen durchführten, unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln statt. Anstelle eines Buffets wurden vergangenes Jahr abwechslungsreich bestückte Lunchtüten, die unsere Frauen aus unserem Frauenarbeitskreis liebevoll zusammenstellten, gereicht. Würstchen vom Grill im August und unsere Erbsensuppe to Go im November stellten vergangenes Jahr aufgrund der Pandemie die Ausnahme dar. Trotz, dass die Zahlen der Lebensretter wie bereits in den vergangenen Jahren rückläufig sind, fanden insgesamt 927 Lebensretter, davon 62 Erstspender den Weg zu uns.

Neben der Betreuung der Blutspendedienste veranstaltete unser Frauenarbeitskreis auch im vergangenen Jahr wieder die bekannte und von den Bewohnern des Marienheims in Geisweid gern angenommene Erdbeer-Aktion. Das Montags-Café fand aufgrund der Pandemie erst wieder ab April statt – hier wurde bei Kaffee und Gebäck gespielt, gequatscht und schöne Nachmittage verbracht.

Im Bereich Katastrophenschutz fanden Übungen ebenfalls aufgrund der anhaltenden Pandemie nur bedingt bzw. in kleinen Gruppen oder online statt. Dennoch kam es zu größeren Einsätzen unserer Katastrophenschutz-Einheit – so unter- stützte unsere komplette Einsatzeinheit den Kreis Siegen-Wittgenstein Anfang vergangenen Jahres mit dem Aufbau der vom 23.04.22 bis zum 10.06.22 bestehenden Flüchtlingsunterkunft für ukrainische Geflüchtete im ehemaligen Kredenbacher Krankenhaus sowie der Verpflegung und Betreuung der Betroffenen. Außerdem unterstützten wir unsere Kollegen der Feuerwehr bei der Bombenentschärfung am Wellersberg als Betreuungsgruppe und sorgten nicht nur für die Verpflegung aller Helfer, sondern unterstützten die Evakuierung des betroffenen Gebiets.

Hatte unsere Einheit des Einsatzdienstes 2021 noch insgesamt 409 Einsätze mit dem Rettungswagen (RTW) und dem Krankentransportwagen (KTW), waren es im vergangenen Jahr insgesamt 476. Dabei rückte u.a. der RTW 70-mal zu Wohnungsbränden und 7-mal zu einem Massenanfällen von Verletzten aus, 66-mal wurden Rettungswachen besetzt oder Sonderlagen unterstützt und 311-mal wurde direkte Hilfe am Patienten geleistet.

Unsere aktive Bereitschaft leistete im Jahr 2022 mit knapp 96 Einsatzkräften bei 20 Sanitätsdiensten in rund 1788 Einsatzstunden Sanitätsdienste bei verschie- denen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Freak-Valley-Festival in Netphen Deuz, dem Stadtfest in Siegen, der Wendener Kirmes oder dem AOK-Firmenlauf.

Unser Küchenteam rund um die Leitung von Dagmar Weil und Thomas Erdelen sorgte im vergangenen Jahr nicht nur für die Verpflegung der eigenen Einsatz-

kräfte beispielsweise bei der Altkleidersammlung, sondern war ebenfalls u.a. für die Verpflegung beim Bürgerfest in Geisweid, beim Schützenfest Alchetal und dem Kindersommerfest in Weidenau verantwortlich. Auf dem Geisweider Flohmarkt bot unser Küchenteam unsere bekannte Erbsensuppe 7-mal an. Zu Verpflegungseinsätzen für die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr kam es im vergangenen Jahr 3-mal, beim Bombenfund in Siegen, einer Personensuche und einem Waldbrand, sowie für diverse Veranstaltungen u.a. des DRK-Kreisverbandes. Nicht zu vergessen unsere jüngsten Mitglieder des Jugendrotkreuzes, die mit ihren Gruppenstunden im neuen Gruppenraum im Mai vergangenen Jahres starteten.

Neben der Auffrischung verschiedener Erste-Hilfe-Übungen wie der Reanimation, der stabilen Seitenlage und das korrekte Anbringen von Verbänden hielt unsere Kleinsten vor allem eine Großübung auf Trapp, bei der sie eine in einem Wagen eingeklemmte Person retten und die beteiligten Personen verpflegen mussten. Die Linedance-Gruppe, die sich immer freitags trifft, bestand im vergangenen Jahr aus 22 aktiven Tänzerinnen und Tänzern, die an verschiedenen Events wie einem Lane Dance Wochenende in Wangerland an der Nordsee oder in Pullmann City im Harz teilnahmen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier