Herzliche Einladung zum Kinderbasar der Dorfgemeinschaft Oelgershausen

(wS/red) Netphen 05.05.2023 | Die Dorfgemeinschaft Oelgershausen lädt herzlich zum Kinderbasar am Sonntag, den 07.05.2023 von 14 Uhr bis 16 Uhr ins Bürgerhaus Vor dem Seifchen 17 in 57250 Netphen Oelgershausen ein. Angeboten werden Kinderkleidung bis Größe 176, Spielsachen, Kinderwagen, Umstandsmode und vieles mehr.

Wer kann verkaufen?

Jeder Interessierte kann hier seine eigenen Waren verkaufen. Für die Bereitstellung eines Tisches werden lediglich 10€ (Vorkasse) berechnet. Wer noch einen eigenen Tisch benötigt, sollte sich schnell anmelden. Denn es sind nur noch wenige Tische verfügbar. Email: basar.oelgershausen@gmail.com

Gutes tun mit Kaffee und Kuchen

Die Besucher des Kinderbasars können sich auf ein reichhaltiges Angebot an Kaffee und Kuchen freuen. Der Erlös von Kaffee, Kuchen und Standgebühren geht an das Cafe Königskind in Siegen. Das Cafe unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien und ermöglicht ihnen viele Aktivitäten.

Ein schöner Tag für Groß und Klein

Die Dorfgemeinschaft Oelgershausen freut sich auf viele Besucher und einen schönen Kinderbasar. Für die Kleinen gibt es auch eine Spielecke, in der sie sich austoben können. Also, auf geht’s zum Kinderbasar und unterstützt dabei noch eine gute Sache.

