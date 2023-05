„Hey, hey, Wicki“ – bei super Wetter öffnete die Kita Wicki schwungvoll die Luken

(wS/alf) Hilchenbach 10.05.2023 | Es war das erste große Fest der Kita Wicki im „festen“ Standort in Dahlbruch in der Wiesenstraße, gleich neben dem Parkplatz der sms Group. Den durften die Akteure der Kita der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH mit in ihr Festkonzept zum Teil einbinden. So fand dort die Begrüßung der Gäste durch Kita-Leitung Iris Birlenbach statt. Sie dankte dabei den Vertretern der Stadt Hilchenbach, zahlreichen Sponsorinnen und Sponsoren, der Elternschaft, dem Elternbeirat und dem jüngst gegründeten Förderverein Schatztruhe der Kita Wicki e.V. Durch gute Vorbereitung konnten hunderte von Preisen für die Tombola zusammengetragen werden.

Für „action“ sorgte nicht nur das Begrüßungslied der Kinder: Hey, hey, Wicki, sondern auch die zwei Jonglagenummern von Jörg Kuhle und seinen beiden Töchtern. Ein weiteres Highlight war der Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Dahlbruch mit ihren Tretautos und einer Strecke, die neben dem Fahrspaß auch Geschick einforderte.

Im letzten Jahr hatten dreiste Diebe die Nestschaukel des Spielbereiches der Kinder unter 3 Jahren gestohlen. Dank der öffentlichen Aufmerksamkeit zum Fall kamen Spenden zusammen, um die Schaukel zu ersetzen. So freute sich auch die Geschäftsführerin der Alternative Lebensräume GmbH, Sonja Becker, dass alle Spielgeräte wieder zu Bewegung und Spaß verfügbar sind. Im Außenbereich der Kita Wicki waren viele anregende Spielmöglichkeiten aufgebaut, für jedes Alter war etwas dabei. Im Spielgarten für die größeren Kinder, mit Kletter- und Rutschgerätschaften, konnte sich gestärkt werden.

Den Tag der offenen Tür der Kita Wicki besuchten auch der stellvertretende Bürgermeister Hilchenbachs, Olaf Kemper, und der stellvertretende Landrat, André Jung. Beide waren vom Angebot und Inklusions-Konzept der Kita Wicki begeistert und hakten nach, was die Kita hier besonders mache.

Iris Birkelbach: „Das gesamte Team wird besonders sensibilisiert bezüglich der Förderbedarfe jedes Kindes. Auch werden wir durch die Trägerin eine entsprechende Fortbildung besuchen.“

Passend in das Inklusions-Konzept, bei dem genau geschaut nach dem Bedarf im Einzelfall geschaut wird, zeigt sich der „Snoezel-Raum“ in der Kita, der auch das Interesse der Gäste aus der hiesigen Politik auf sich lenkte. Sie erfuhren, dass in diesem stimmungsvoll gestalteten Raum die Kinder zur Ruhe kommen und sich entspannen könnten.

In den anderen Innenräumen, mit weiteren Spiel- und Entdeckerangeboten, konnten sich die Besucherinnen und Besucher von der Arbeit der Kita ein Bild machen, beispielsweise von den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik: „Hilf mir, es selbst zu tun.“

In einem Gruppenraum waren Tabletts vorbereitet, an denen jetzt die „Großen“ Lerninhalte „begreifen“ konnten und in der Turnhalle konnte balanciert werden. Das Fest war ein voller Erfolg und man hat schon Ideen, was aus dem Erlös des Tages für den Außenbereich oder die Turnhalle angeschafft werden kann.







von links nach rechts: Iris Birlenbach, Leitung Kita Wicki/ stellv. Landrat, André Jung/ stellv. BM Hilchenbach, Olaf Kemper/ Geschäftsführerin Alternative Lebensräume GmbH, Sonja Becker