Hilchenbach: Barrierefreiheit stark eingeschränkt

(wS/red) Hilchenbach 25.05.2023 Aufgrund der Bauarbeiten rund um das Rathaus und den Hilchenbacher Marktplatz gibt es derzeit erhebliche Einschränkungen für Verkehrsteilnehmende. Da in der Rothenberger Straße derzeit aufwändige Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, ist der Parkplatz zwischen dem Rathaus und der Wilhelmsburg ab Donnerstag, 25. Mai, bis Montag, 5. Juni, voll gesperrt.

Auch Fußgängerinnen und Fußgänger sind von den Baustellen betroffen. Dies gilt besonders für Personen mit körperlichen Einschränkungen, die auf Gehhilfen und Rollstühle angewiesen sind. So sind die Rothenberger Straße sowie der Marktplatz derzeit nur teilweise barrierefrei passierbar. Gänzlich unmöglich ist noch bis Mitte Juni der barrierefreie seitliche Zugang zum Rathaus am Haupteingang, da dort die Technik für das neue Wasserspiel am Marktplatz verlegt wird. Personen, die auf diese Seitenrampe angewiesen sind, werden daher gebeten, sich telefonisch unter 02733/288-333 beim Bürgerbeauftragten Jörg Heiner Stein zu melden. Er wird sie über einen Nebeneingang durch den Keller ins Gebäude führen.

Die Stadtverwaltung bittet für diese Unannehmlichkeiten um Verständnis sowie um gegenseitige Rücksichtnahme.