K27: Vollsperrung der Setzer Brücke in Siegen in der Nacht von Samstag auf Sonntag

(wS/red) Siegen 05.05.2023 | Siegen Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt am kommenden Wochenende den zweiten Teil der Rückbauarbeiten im Bereich der Setzer Brücke in Siegen durch. Dabei wird der Berührungsschutz oberhalb der DB-Gleisanlagen innerhalb von Bahn-Sperrpausen zurückgebaut. Dafür wird die Setzer Brücke in der Zeit von Samstag (06.05.) um 22 Uhr bis Sonntag (07.05.) um 4:30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. In der Zeit von 4:30 Uhr bis 7 Uhr werden die Arbeiten unter halbseitiger Verkehrsführung durchgeführt.

