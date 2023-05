Kinderspielplätze Amselhof und Hüttengrabenweg aufgrund Untersuchungen des Baugrunds am 31.05. ganztägig geschlossen

(wS/si) Siegen 23.05.2023 | Die Kinderspielplätze Amselhof in Kaan-Marienborn sowie Hüttengrabenweg in Siegen bleiben am Mittwoch, 31. Mai, geschlossen. Die Skateanlage Goldammerweg in Siegen ist am Mittwoch, 24. Mai, nicht benutzbar. Grund sind Untersuchungen des Baugrunds für anstehende Tiefbauarbeiten, informiert die städtische Grünflächenabteilung. Die Skateanlage Goldammerweg soll komplett erneuert werden, die beiden Spielplätze werden vollständig umgebaut und erhalten außerdem neue Spielgeräte.