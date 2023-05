Neue Hauptwasserleitung für Flammersbach – Vollsperrung der K11 ab 8. Mai

(wS/wi) Wilnsdorf 03.05.2023 | In der Hauptwasserleitung unter der Kaan-Marienborner-Straße in Flammersbach kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Rohrbrüchen. Deswegen lassen die Wilnsdorfer Gemeindewerke die Leitung jetzt auf über 500 Meter komplett austauschen. Erste Arbeiten laufen im Bereich der Straße „In der Mehrenbach“ schon seit Ende März. In der kommenden Woche wird aber eine Bauphase beginnen, für die ein großer Abschnitt der Kaan-Marienborner-Straße für den Verkehr gesperrt werden muss.

Voraussichtlich ab Montag, 8. Mai kann Flammersbach nicht mehr als Abkürzung zwischen der L 719/ Feuersbacher Furt und der L 893/ Niederdielfen-Anzhausen dienen. Die K11/ Kaan-Marienborner-Straße ist dann zwischen dem Sportplatz Flammersbach und der Einmündung der Flammersbacher Straße für den Verkehr gesperrt. Direkte Anlieger können ihre Grundstücke eingeschränkt in Abstimmung mit der Baufirma erreichen, der sonstige Verkehr muss die ausgeschilderte Umleitung über die Landstraßen L719 – L723 – L893 nehmen. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis Ende Juli andauern, weil in dieser Bauphase viele verschiedene Arbeiten anstehen. U.a. müssen rund 26 Baugruben ausgehoben werden, da ca. 320 Meter der neuen Wasserleitung im sogenannten geschlossenen Verfahren verlegt werden sollen. Weitere 210 Meter werden in offener Bauweise ausgetauscht. Für die gesamte Baumaßnahme sind 560.000 Euro im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke veranschlagt.

Lageplane zur Baumaßnahme und zur Umleitung sind unter www.wilnsdorf.de/aktuelles zu finden.