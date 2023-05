Schülergruppe aus der Normandie zu Besuch in Siegen

(wS/red) Siegen 12.05.2023 | 14 Schülerinnen und Schüler des Collège Gustave Flaubert aus Pont l’Évêque, der Partnerschule des Gymnasiums Auf der Morgenröthe, sind derzeit zu Besuch in Siegen. Angela Jung, erste stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Siegen, hieß die Schülergruppe jetzt im historischen Ratssaal persönlich willkommen.

Seit über 35 Jahren verbindet die beiden Schulen eine enge Freundschaft, die von gegenseitigen Besuchen im Rahmen des Austauschprogramms lebt. Nach den vergangenen Corona-Jahren kann der Austausch in diesem Jahr erstmals wieder wie zuvor stattfinden. „Es ist schön zu sehen, dass eine Partnerschaft, die nun seit so vielen Jahren besteht, die Zeit des Ausnahmezustands, der Kontaktbeschränkung und der Unsicherheit überstanden hat“, sagte Angela Jung, „Wir leben zwar glücklicherweise in einer Zeit, in der Distanz ganz leicht digital überwunden werden kann, aber seien wir doch mal ehrlich: Um in die Kultur eines Landes vollständig einzutauschen, die Sprache zu erlernen und Freundschaften zu schließen brauchen wir soziale Nähe – brauchen wir eben solche interkulturellen Treffen!“

Auf die Austauschschülerinnen und Austauschschüler wartet nun ein abwechslungsreiches Programm. Neben Einblicken in den deutschen Schulalltag steht unter anderem ein Ausflug nach Köln auf dem Plan.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier