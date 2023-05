Schule Am Sonnenhang feiertw 25-jähriges Bestehen am Standort in Netphen-Deuz

(wS/awo) Netphen 08.05.2023 | Am Samstag, den 06.05.2023 feierte die Schule Am Sonnenhang ihr 25-jähriges Bestehen am Standort in Netphen-Deuz.

Das Fest startet nach einer Eröffnungsrede von Schulleiter Frank Clemens mit einem bunten Programm. Das Programm bestand aus zahlreichen Aktivitäten im und um das Schulgebäude. Unter anderem gab es Bogenschießen, Kinderschminken, verschiedene Bastelangeboten und eine Fotobox.

Neben den Kindern und Angehörigen waren auch Waltraud Schäfer, die stellvertretende Landrätin, Paul Wagener, der Bürgermeister der Stadt Netphen, Margot Leukel, die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Laasphe, der Ehrenvorsitzende des AWO-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe Peter Eberlein, der Vorstandsvorsitzende des AWO-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe Karl Ludwig Völkel, die Geschäftsführung vertreten durch Jens Hunecke, sowie Mario Zeiske, Schulleiter der Grundschule Deuz, anwesend.

Für das leibliche Wohl war mit Waffeln, einem Kuchenbuffet und sogar internationalen Spezialitäten bestens gesorgt.

Insgesamt war es ein sehr schönes Fest und der AWO Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe bedankt sich für die schönen 25 Jahre in Netphen-Deuz und wünscht für die Zukunft alles Gute!

von links nach rechts: Mario Zeiske, Paul Wagener, Margot Leukel, Peter Eberlein, Jens Hunecke, Frank Clemens, Waltraud Schäfer, Karl Ludwig Völkel, Pia Petry