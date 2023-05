Sportlerehrung Wilnsdorf: Große Bühne – roter Teppich

(wS/wi) Wilnsdorf 05.05.2023 | Einmal im Jahr gehören die große Bühne und der rote Teppich der Festhalle den lokalen Sporthelden der Gemeinde Wilnsdorf, vor wenigen Tagen war es wieder soweit. 24 Einladungen hatte Bürgermeister Hannes Gieseler im Vorfeld verschickt, an Sportlerinnen, Sportler, Ehrenamtliche und Mannschaften, die im vergangenen Jahr Auszeichnungswürdiges geleistet hatten. Die bunte Mischung von Athletinnen und Athleten in den unterschiedlichsten Altersgruppen und Disziplinen zusammen mit Motor- und Flugmodellsport-Clubs unter einem Dach spiegelte wieder, was Bürgermeister Hannes Gieseler zur Begrüßung am Abend betonte: „Sport verbindet, Sport bringt die Menschen zusammen, und deswegen ist Sport so wichtig für eine lebendige Gesellschaft“. Auch Reinhard Rübsamen (Vorsitzender Gemeindesportverband Wilnsdorf), Günter Zimmermann (Sparkasse Siegen) und GSV-Geschäftsführer Marco Michel hießen die Gäste willkommen.

Eine besondere sportliche Verbindung hatte der Bürgermeister dieses Jahr mit vier der geehrten Personen des Abends. Es stand nämlich noch ein versprochener Besuch im Judo-Verein von Bezirksmeisterin Marie Ax und Jule Krämer aus und auch von der ehrenamtlichen Arbeit von Dieter und Gerhard Grisse am alten Sportplatz in Niederdielfen wollte sich Hannes Gieseler persönlich ein Bild machen. Beide Besuche wurden mit der Kamera begleitet, was für ein paar sehenswerte Bilder sorgte, beim Judo-Training mit einem Judo-Meister und auf dem Rasenmäher von Gerhard Grisse.

Weitere Highlights waren sicherlich die Flugvorführung des Flugmodelclub Oberes Weißtal e. V. und die Enduro-Präsentation von Motorsportler Martin Novella aus Obersdorf.

In lockeren Interviews plauderten die Sportlerinnen und Sportler mit Hannes Gieseler aus dem Nähkästchen und gaben so spannende persönliche Einblicke in ihre jeweiligen Sportarten und Trainingseinheiten.

Ein bunter Abend, bei dem trotz vieler Highlights die Anerkennung der sportlichen Leistungen im Fokus stand, über die sich alle sehr gefreut haben.

Die Ehrungen im Überblick: Einzelsportlerinnen und Sportler:

Marie Ax Judo-Bezirksmeisterin U15

Jule Krämer Judo-Bezirksmeisterin U13

Carsten Boller 1. Platz 200m NRW Hallenmeisterschaft

Burkhard Krumm FLVW Seniorenmeisterschaften 2. Platz über 200 m

Kevin Krumm Meister Oberliga Westfalen, Aufstieg Regionalliga

Helmut Kretzer 2. Platz Einzel, Westdeutsche TT Seniorenmeisterschaft; 1. Platz Doppel Westdeutsche Seniorenmeisterschaft

Reinhard Sieblitz 1. Platz westfälischen Seniorenmeisterschaften AK 70-74 in Hamm, 2. Pl. Deutsche Seniorenmeisterschaft AK M70-74, 1. Platz Deutschland Pokal für Auswahlmannschaften M60 (Westf. TB)

Prudence Kinlend Spielerin 2. Handball-Bundesliga

Michael Lerscht Meister 2. Handball-Bundesliga Nord, Aufstieg 1. Handball-Bundesliga

Johanna Stockschläder Beste Feldtorschützin der Bundesliga Saison 2020/2021 mit 146 Treffern für die Neckarsulmer Sport-Union, Handball Nationalspielerin

Sabrina Mockenhaupt-Gregor Deutscher Rekord über 10.000 m, AK W40

Jens Boller 20 Jahre ehrenamtlich im Verein VfB Wilden tätig

Harald Neuser 20 Jahre ehrenamtlich im Verein VfB Wilden tätig

Bernd Danzenbächer 20 Jahre ehrenamtlich im Verein VfB Wilden tätig

Klaus Krämer 20 Jahre ehrenamtlich im Sportfreunde Obersdorf-Rödgen Wilden tätig

Nicole Behrendt 20 Jahre ehrenamtlich im Verein TSG „Adler“ Dielfen tätig

Susanne Gebhardt 20 Jahre ehrenamtlich im Verein TSG „Adler“ Dielfen tätig

Dieter Grisse 20 Jahre ehrenamtlich im Verein TSG „Adler“ Dielfen tätig

Gerhard Grisse 20 Jahre ehrenamtlich im Verein TSG „Adler“ Dielfen tätig

Karin Wiegel 20 Jahre ehrenamtlich im Verein TSG „Adler“ Dielfen tätig

Mannschaften:

VfB Wilden Tischtennis Jungen 18, 1. Platz Meister Kreisklasse

TC Wilgersdorf Tennis Herren 50, Meister Bezirksliga/Aufstieg Südwestfalenliga

Fotos: Gemeinde Wilnsdorf

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier