Stadt Hilchenbach informiert zum Katastrophenschutz: Notfall-Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger

(wS/red) Hilchenbach 31.05.2023 Infolge von Naturkatastrophen oder Großschadensereignissen kann es zum Ausfall der Stromversorgung kommen. In manchen Situationen sind Stromausfälle in kurzer Zeit behoben. In Notsituationen kann es aber länger dauern, bis der Strom wieder verfügbar ist. Es ist dabei mit deutlichen Beeinträchtigungen im täglichen Leben zu rechnen. Die Heizung fällt aus, es gibt kein Licht mehr und auch die Küche bleibt kalt. Mit dem Ausfall von Fest- und Handynetzen kann kein Notruf über die 110 und 112 mehr abgegeben werden und auch gesicherte Informationen über die aktuelle Situation sind schwierig zu bekommen.

Die Stadt Hilchenbach hat deshalb neun Gebäude definiert, die in Krisensituationen als Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger dienen – die sogenannten Notfall-Infopunkte.

Die Notfall-Infopunkte stellen in der Fläche verteilte Anlaufstellen für die Bevölkerung dar, um auf kurzem Wege einen Notruf absetzen zu können und Informationen zu bekommen. In Hilchenbach sind das konkret das Rathaus und die Feuerwehrgerätehäuser in den Stadtteilen. Die Notfall-Infopunkte werden circa 60 Minuten nach dem Ausfall von Mobilfunk und Festnetz aufgrund von Stromausfall in Betrieb genommen.

Mittlerweile sind die entsprechenden Schilder an den Feuerwehrgerätehäusern sowie am Rathaus angebracht worden. „Wir nehmen die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sehr ernst!“, weist Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis auf das Schild am Rathaus als Notfall-Infopunkt hin. Standortübersicht Notfall-Infopunkte

Anschriften Notfall-Infopunkte:

Notfall-Infopunkt 1, Rathaus, Markt 13, Hilchenbach

Notfall-Infopunkt 2, Feuerwehrgerätehaus, In der Herrenwiese10/12, Hilchenbach

Notfall-Infopunkt 3, Feuerwehrgerätehaus, Poststraße 4, Müsen

Notfall-Infopunkt 4, Feuerwehrgerätehaus, Wittgensteiner Straße 175, Dahlbruch

Notfall-Infopunkt 5, Feuerwehrgerätehaus, Wilhelm Krämer Weg 1, Grund

Notfall-Infopunkt 6, Feuerwehrgerätehaus, Vormwalder Straße 47, Vormwald

Notfall-Infopunkt 7, Feuerwehrgerätehaus, Dreisbachstraße 57, Oechelhausen

Notfall-Infopunkt 8, Feuerwehrgerätehaus, In der Wiere 6, Helberhausen

Notfall-Infopunkt 9, Feuerwehrgerätehaus, Kronprinzenstraße 1, Lützel

