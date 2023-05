Testphase für Pfandhaltesysteme gestartet

(wS/fr) Freudenberg 31.05.2023 | Auffallend und teils in leuchtend grüner Farbe regen seit kurzem in der Kernstadt von Freudenberg und im Umfeld des Marktplatzes sowie des Zentralen Omnibusbahnhofs verschiedene Halter für Pfandflaschen und Dosen dazu an, diese Behälter dort abzustellen und sie nicht in die Abfallbehälter zu werfen.

Die Idee hinter dem Pfandhaltesystem ist einfach; aber für Mensch und Umwelt von Nutzen: Neben einem positiven sozialen Aspekt sollen die Pfandringe dazu beitragen, dass die abgestellten Flaschen weiterhin im Recyclingkreislauf bleiben und nicht in den Restmüll gelangen.

Für das Gelingen ist die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger gefragt: Damit die Pfandsammelsysteme ihre Bestimmung erfüllen können, sollen diese auch entsprechend benutzt werden und das zu entsorgende Pfandgut in die Ringe gestellt werden. Für die Zeit von einem Jahr sollen die verschiedenen Pfandsammelsysteme getestet werden. Nach der Testphase wird entschieden, ob die Pfandsammelbehälter dauerhaft im Einsatz bleiben und eventuell an weiteren Abfallgefäßen im Stadtgebiet angebracht werden.

