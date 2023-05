„… THE KING IS BACK…“ 34. EJOT Triathlon Buschhütten 7.Mai 2023

(wS/ejot) Kreuztal 02.05.2023 | Bereits am Donnerstag 30.03.2023, beim Trimeeting zum 34. EJOT Triathlon Buschhütten war Sebastian Kienle nach Buschhütten gereist. Fünf Jahre in Folge von 2008 bis 2012 war der spätere Ironman Weltmeister von Hawaii 2014, der König von Buschhütten.

In 2023 beginnt Sebastian Kienle seine Profi-Abschiedstour auf deutschem Boden am 7.Mai in Buschhütten. Der Einladung von Rainer und Sabine Jung zum Rennen ist er gerne gefolgt „…dieses Rennen war der Grundstein meiner Karriere… …“ so Kienle.

Er freut sich auf die familiäre Atmosphäre, ein sportliches Weltklasse am Start und die gewohnt professionelle Organisation der Veranstaltung, bei der sich alle 800 Starter an der Startlinie als „Gäste“ fühlen dürfen.

Neben dem engagierten Organisationsteam, 250 Helfer und unseren Partnern präsentiert der TVG Buschhütten am 7. Mai Spitzensport mit 800 Starter darunter Welt- , Europa und Deutsche Meister, Olympioniken und Ironman Sieger. Durch das Zusammenspiel aller Beteiligter wird die Großveranstaltung erst möglich #togethertriathlon

Ein „Sportspektakel pur“ mit tollem Unterhaltungswert und exzellenter Bewirtung für alle Teilnehmer und Zuschauer.

Bereits am Samstag, 06.05.2023, findet im Freibad Buschhütten 14:30 Uhr die Vorstellung des Elitefeldes statt.

Am Sonntag, sind die Teilnehmer aufgeteilt in 9 Startgruppen. Bereits um 8:15 Uhr eröffnet die Startgruppe 1, mit den Staffeln und Teilnehmer der Jedermann Distanz, den 33. EJOT Triathlon in Buschhütten. 500m Schwimmen, 26km Rad fahren und 5,3km Laufen sind zu absolvieren. Ab der Startgruppe 4 verdoppeln sich die Distanzen. Nun sind 1km zu Schwimmen, 41,9km Rad zu fahren und 9,5km zu Laufen.

Die Zuschauer können am Streckenrand die Triathletinnen und Triathleten anfeuern und ab 13:40 Uhr die 17 Frauen und 30 Männer des Elitefeldes beim Check-In im Freibad beobachten, bevor der Startschuss für die Weltelite um 14:30 Uhr für die Frauen und 15:00 Uhr für die Herren fällt. Nach 20 Bahnen Schwimmen geht es aufs Rad. Hier sind 5 Runden auf der HTS/Stadtautobahn zu absolvieren. Von den Zuschauern angefeuert, laufen sie 8 mal über den Sportplatz und durch die City von Buschhütten bevor es nach der 9 Runde auf die Zielgerade geht und die Königin und der König von Buschhütten feststehen. Wir rechnen mit dem Zieleinlauf der ersten Frau um 16:30 Uhr und mit dem ersten Mann um 16:40 Uhr. Bei diesem sportlich hochklassigem Starterfeld hat jeder die Chance die Königskrone mit nach Hause zu nehmen.

Wir laden nun die Region ein, am Sonntag den 7.Mai, mit dabei zu sein. triathlon-buschhuetten.de findet man alle Informationen rund um die Veranstaltung.

Navi: Mattenbachstr. 1, 57223 Kreuztal

Zufahrt zum Parkplatz Freibad – nur mit Meldekarte – Parkplatzgarantie wird nicht gegeben.

Achtung! Beachtet unbedingt das Parkverbot im gesamten Abschnitt Mattenbachstrasse (widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt) und die geänderte Strassenführung. Die Zufahrt zum Freibad/Friedhof wird zur Einbahnstrasse. Vom Freibad ist die Rückfahrt zur Ortsmitte nicht möglich. Man wird in Richtung Kreuztal geleitet.

Weitere Parkmöglichkeiten: Siegenerstr. 152, 57223 Kreuztal und Hellwig Baumarkt Parkplatz, Siegenerstr. 210.

Anreisehinweis Gäste:

Parkmöglichkeiten Hellwig Baumarkt – Siegenerstr. 210, 57223 Kreuztal

Unter der HTS in Siegen – Geisweid, Geisweiderstr. 212, 57078 Siegen – von dort geht es auch per Bus zur Haltestelle – Buschhütten Achenbach – liegt am Zieleinlauf.

Modehaus Adler – Siegenerstr. 30, 57223 Kreuztal – liegt in direkter Nähe des Bahnhof Kreuztal

Für alle gilt: Die Schnellstrasse HTS ist am 7.Mai 2023 in der Zeit von 5 Uhr bis 18 Uhr in beide Richtungen von Geisweid bis Kreuztal gesperrt. Wir bitten frühzeitig die Schnellstrasse zu verlassen und nicht bis zur Sperrung in Geisweid und Kreuztal zu fahren.

Wichtig: Lüdenscheid – wegen der Sprengung der A45-Brücke bei Lüdenscheid am 7.Mai kann es zusätzlichen Verkehrsbehinderungen kommen. Wir empfehlen sich entsprechend zu informieren, um entsprechend gut und zeitlich angemessen Buschhütten zu erreichen.

