TuS Ferndorf: Josip Eres verlängert um weitere 2 Jahre

(wS/red) Ferndorf 28.05.2023 | Josip Eres hält dem TuS Ferndorf die Treue

Die Personalplanungen für die kommende Drittliga-Saison schreiten weiter voran. Rechtsaußen Josip Eres hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert und wird somit im Sommer in seine vierte Saison im Ferndorfer Trikot gehen.

„Josip hat sich in den vergangenen Jahren spielerisch und persönlich zu einem wichtigen Teil des Teams entwickelt. Unser Ziel ist es, Leistungsträger mittel- bis langfristig an uns zu binden. Josip gehört zweifelsohne zu diesen, weshalb ich mich sehr freue, dass er seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert hat“, so Geschäftsführer Mirza Sijaric.

Der 28-Jährige Rechtsaußen kam zur Saison 2020/2021 vom HC PPD Zagreb ins Siegerland und entwickelte sich schnell zum Toptorschützen des TuS. Seine Zukunft sieht er beim TuS Ferndorf.

„Ich habe mich dazu entschieden, in Ferndorf zu bleiben, weil ich hier sehr zufrieden bin. Ich habe beim TuS alles, was ich brauche: Familie, eine gute Mannschaft, überragende Fans und Freunde. Ich hoffe, dass wir unser Ziel, die Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga in den nächsten zwei Jahren erreichen werden. Dafür werde ich alles geben“

Foto: Andreas Domian

