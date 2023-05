(wS/red) Siegen 14.05.2023 | Am kommenden Dienstag, dem 16.05.2023 finden nach vierjähriger Corona-Pause, die Weidenauer Schulmeisterschaften auf den Freiluftplätzen der RTG-Weidenau am Haardter Berg in Siegen-Weidenau wieder statt.

Die letzten Schulmeisterschaften fanden im Jahr 2019 auf unseren Freiluftplätzen statt und wir sind erfreut dieses Jahr wieder in der Lage sein zu können, diese für alle Interessierten an der Sportart Ringtennis anbieten zu können.

Die 55 Mannschaften, verteilt über die Schulklassen 4, 5 und 6 werden in ihren Klassenstufen gegeneinander spielen und somit auch den Sport Ringtennis noch näher kennenlernen, als sie es im Sportunterricht an den Schulen bereits taten.

Die Schulmeisterschaften beginnen um 15 Uhr und Interessierte sind herzlich dazu eingeladen zu kommen und sich das Turnier anzusehen.

Weidenauer Schulmeisterschaften 2023 Dienstag, dem 16.05.2023 ab 15 Uhr

