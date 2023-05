Zu Boden geschubst, geschlagen und Geldbörse entwendet – drei Täter flüchtig

(wS/ots) Siegen 30.05.2023 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. Mai 2023) wurden zwei junge Männer in der Bahnhofstraße von drei Tätern angegangen. Ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger waren von der Siegener Oberstadt fußläufig auf dem Weg in die Unterstadt. Die genauen Tatabläufe sind bislang noch unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden bereits von mehreren Personen angesprochen worden sein, die nach Geld fragten. Die beiden Angesprochenen hätten darauf jedoch nicht reagiert. Als man die Bahnhofstraße erreichte und das Extrablatt passiert hatte, sei der 19-Jährige plötzlich von hinten zu Boden geschubst worden. Dabei habe es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um drei junge Männer gehandelt. Der 19-Jährige habe sich hochgerappelt und sei dann zum Extrablatt gelaufen, um von dort die Polizei rufen zu lassen.

Die drei Männer hätten daraufhin den 16-Jährigen gepackt und ihn laut Zeugten gegen ein Schaufenster eines Bekleidungsgeschäftes gedrückt. Dann sei er geschlagen worden und ging zu Boden.

Dort sollen die Täter die Geldbörse des 16-Jährigen aus einer Tasche gezogen haben. Anschließend seien sie in Richtung ZOB weggelaufen.

Die unmittelbar darauf eintreffende Polizeistreife initiierte eine Nahbereichsfahndung, die jedoch ergebnislos verlief. Zu den Tatverdächtigen gibt es bislang unterschiedliche Beschreibungen.

Ein Täter wurde wie folgt beschrieben:

– Ca. 17 – 19 Jahre alt,

– Ca. 180 – 185 cm groß,

– Schlank,

– Blondes kurzes Haar,

– Europäischer Phänotyp,

– Trug ein weißes Shirt mit schwarzer Weste,

– Ggf. eine Kappe als Kopfbedeckung.

Ein zweiter Täter soll ebenfalls ca. 18 – 20 Jahre alt sein. Er soll ca. 180 – 185 cm groß und schlank sein und trug ein dunkles Oberteil, vermutlich ein schwarzes Shirt.

Bei der Attacke wurden beide Angegriffenen nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt des Übergriffs soll in der Unterstadt noch reger Besucherverkehr geherrscht haben. Daher erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise zu dem Tatgeschehen und den drei Tätern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

