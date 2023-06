14. Auflage des Alex-Grau-Gedächtnisturniers steigt auf Asche – Hobby-Kick für guten Zweck findet in Wilgersdorf statt

(wS/red) Wilgersdorf 21.06.2023 Mit der mittlerweile 14. Auflage des Alex-Grau-Gedächtnisturniers tritt am Samstag, dem 24. Juni 2023, wieder der Familien- und Freundeskreis des verstorbenen Fußballers Alexander Grau an die Öffentlichkeit. Nachdem das Turnier, das in den vergangenen Jahren entweder in Eiserfeld oder in Wilnsdorf stattfand, die letzten Male im Waldstadion in Rinsdorf stattfand, wo das Turnier auf der Kult-Spielstätte großen Anklang fand, wird der Hobbykick in diesem Jahr auf dem traditionellen Ascheplatz in Wilgersdorf ausgetragen.

Ab 10.30 Uhr gehen zwölf Hobby-Mannschaften auf Torejagd. Der Erlös dieser Veranstaltung geht traditionell an karitative Zwecke.

Die Freunde und Weggefährten von Alex Grau, der seine Fußballstiefel für den RSV Eiserfeld, den TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf und für die Sportfreunde Siegen schnürte, ehe eine heimtückische Krebserkrankung ihn viel zu früh aus dem Leben riss, halten seit Jahren die Erinnerung an den sympathischen Sportsmann aufrecht und verbinden dies mit einer Veranstaltung, die in den vergangenen Jahren über 25.000 Euro für gute Zwecke gesammelt hat.

Spenden für die gute Sache können bereits vorab auf das Konto 20 12 13 19 der Volksbank Dill e.G. (BLZ: 516 900 00) Stichwort „Alex Grau“ getätigt werden.

