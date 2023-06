Abschlussfahrt der Berufspraxisstufe der Hans-Reinhardt-Schule nach Berlin

(wS/awo) Siegen 14.06.2023 | Schüler aus zwei Klassen der Berufspraxisstufe der Hans-Reinhardt-Schule haben zum Abschluss ihrer Schulzeit eine Fahrt nach Berlin unternommen. Fünf Tage lang haben 15 Schüler:innen die deutsche Hauptstadt und ihre wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkundet. Auf Einladung des Burbacher Abgeordneten Volkmar Klein konnten sie den Reichstag besichtigen und von dessen Kuppel eine beeindruckende Aussicht über die Berliner City genießen. In einem Informationsgespräch beantwortete Klein die Fragen der Schüler:innen zur Arbeit im Deutschen Bundestag, zum Leben als Abgeordneter und zu aktuellen politischen Themen wie dem Krieg in der Ukraine und dem Klimawandel. Auf dem Programm stand auch eine Stadtführung, eine Schifffahrt auf der Spree sowie – nach Wahl der Schüler:innen – ein Besuch von Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett oder des Deutschen Spionagemuseums.

Die Hans-Reinhardt-Schule auf dem Siegener Rosterberg ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Sie befindet sich in Trägerschaft der Schulen der AWO in Siegen-Wittgenstein GmbH.

Die Schülerinnen und Schüler hatten viel Spaß in Berlin

