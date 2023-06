Anhaltende Trockenheit: Tiere leiden unter Wassermangel und benötigen zum Überleben Wasser

(wS/red) Kreuztal 16.06.2023 | Die Tierwelt ist teils durstig, wenn es mal längere Zeit nicht regnet. Egal ob wilde oder gezähmte Tiere, sie brauchen dringend Wasser, um ihren Durst zu stillen und am Leben zu bleiben.

Besonders Igel und andere einheimische Tiere sind auf unsere Hilfe angewiesen. Wenn wir ihnen Wasser in Behältern zur Verfügung stellen, können sie ihren Durst löschen und etwas Abkühlung finden. Aber nicht nur die Vierbeiner haben Durst! Auch Insekten leiden unter der Trockenheit und brauchen Wasserquellen. Um ihnen zu helfen, können wir ein paar Äste oder Steine in die Behälter legen, auf denen die Insekten landen und ebenfalls trinken können.

Es ist mega wichtig, die Behälter regelmäßig zu reinigen, um die Gesundheit der Tiere zu gewährleisten. In Zeiten der Trockenheit brauchen Vögel und Insekten unbedingt Zugang zu Wasser. Vogeltränken und Behälter im Garten können ihnen helfen, diese lebenswichtige Ressource zu bekommen. Am besten benutzt man Gefäße aus Glas, beschichteten Tonuntersetzern oder Kunststoff als Wasserstellen. Das Wasser sollte täglich gewechselt werden und man kann die Behälter am besten mit kochendem Wasser ausspülen.

Wir sollten nicht nur in trockenen Phasen zusätzliches Wasser anbieten. Gartenvögel brauchen das ganze Jahr über Wasserquellen. Besonders in Zeiten mit wenig Regen ist diese Unterstützung besonders wichtig, da die Tiere unter Wassermangel leiden können.

Aber Vorsicht, auch Parasiten fühlen sich von den Wasserquellen angezogen. Um eine Ausbreitung und Infektion zu verhindern, sollten wir auf Sauberkeit achten. Außerdem sollten die Behälter nicht den ganzen Tag in direktem Sonnenlicht stehen.

Trockenheit ist echt gefährlich für viele Tiere. Wenn wir ihnen Wasser und Hilfe anbieten, können wir ihnen helfen, diese schwierige Phase zu überstehen.