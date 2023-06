Apollo-Theater: Das wird die Spielzeit!

(wS/red) Siegen 01.06.2023 Das Vokal-Abo kehrt als VokalPlus ins Apollo-Theater Siegen zurück. Außerdem gibt es mit TanzPlus ein Tanz-Abo, weil es mit Tanzland auch einen von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Tanzschwerpunkt gibt. Eva Mattes kommt nach Siegen, genauso wie Jörg Schüttauf, Gustav Peter Wöhler, Hugo Egon Balder, Jeannette Biedermann, Elena Uhlig, Fritz Karl, Martin Brambach, Christine Sommer, ONAIR und Rainald Grebe. Theater für junges Publikum erhält ein Festival und zahlreiche Spieltermine übers Jahr verteilt, das Schauspielhaus Bochum gastiert ebenso wie das Schlosspark Theater Berlin, das Hamburger Ohnsorg Theater und viele weitere bekannte und beliebte Künstler:innen und Theater. Die Philharmonie Südwestfalen präsentiert Rossini als Opernkomponist und Kulinariker, und die Kooperation mit dem Bruchwerk Theater im Rahmen des Stadt Abos wird fortgeführt.

Es sind bekannte Namen, die in der Spielzeit 2023/2024 ins Apollo-Theater Siegen locken, aber es ist auch die Mischung aus Auseinandersetzung und Unterhaltung, die sich bereits in der ersten Spielzeit von Intendant Markus Steinwender bewährt hat. Das druckfrische Apollo-Magazin 4, in dem ein Überblick über die gesamte Spielzeit seinen Platz gefunden hat und das im Theater und an diversen Vorverkaufsstellen und Kulturstätten zur freien Mitnahme ausliegt, bietet den Besucher:innen und solchen, die es noch werden möchten, die Möglichkeit, wirklich alles über die vielen Produktionen der kommenden Spielzeit zu erfahren.

SCHAUSPIELHAUS BOCHUM ZU GAST

Schon im September gastiert das Schauspielhaus Bochum mit einer mehr als sehenswerten Produktion. Mit anderen Augen – inszeniert von der zukünftigen Ko-Intendantin am Schauspiel Essen Selen Kara – lässt das sehende Publikum mit allen Sinnen die Welt sehbehinderter Menschen erleben. Ein Theaterabend, der eindrücklich ist und dessen Entdeckungen am eigenen Selbst man sich nicht entziehen kann.

Ein weiteres Glanzstück ist die Koproduktion der Bremer Shakespeare Company mit dem Tiyatro BeReZe aus Istanbul. In einer rasanten deutsch-türkischen, zweisprachigen Aufführung treffen Zufälle, Zwillinge und Missverständnisse aufeinander. William Shakespeares Komödie der Irrungen ver- und entwirrt gleichermaßen und lässt das Publikum in seinem Tempo und seiner Komödiantik nicht aus.

Auf die Komödiantik kann man sich ebenfalls verlassen, wenn das Ohnsorg Theater Frau Bachmanns kleine Freuden einfalls- und pointenreich kredenzt. Und natürlich, wenn Tom Gerhardt alias Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal seinem Dackelclub mehr Aufmerksamkeit als seiner Frau Lisbeth schenkt.

Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann machen in der Apollo-Sauna gemeinsam mit der Landesbühne Neuwied einen Aufguss und das Landestheater Detmold bringt mit Herzpanik-Eine Udo Lindenbergshow den Weltschmerzretter nach Siegen.

Eine herausfordernde, bedrückende und trotzdem sehr berührende Produktion wird Vom Licht – nach dem Roman von Anselm Neft – mit dem Theater an der Ruhr und dem italienischen Kollektiv Anagoor. Es ist eine radikale Reflexion über Familie, Elternschaft und Erziehung.

Anders eindrücklich werden Mephisto – nach Klaus Mann – mit dem Neuen Globe Theater und Wie im Himmel – nach dem preisgekrönten Film – mit dem Landestheater Detmold. Auch Paul Abraham – Operettenkönig von Berlin mit dem einstigen Tatort Kommissar Jörg Schüttauf in der Hauptrolle wird nachdenklich machen. Skurril-komisch und hochmusikalisch präsentieren sich Acht Frauen mit der theaterlust und bombastisch-musikalisch wird es mit den beliebten British Proms und der erfolgreichen Gala der Filmmusik.

EINE OPERNGALA MIT DER PHILHARMONIE SÜDWESTFALEN

Michael Nassauer, Intendant der Philharmonie Südwestfalen, freut sich, wieder die stimmungsgeladenen Konzerte zu präsentieren, und im Apollo-Theater kann man Fähnchen schwingen und mit Ennio Morricone im Wilden Westen reiten. Das kann man übrigens auch mit Old Shatterhand unter Kojoten, wobei das wiederum Klaus Krückemeyer und sein RadioLiveTheater möglich machen, so unterschiedlich ist das Apollo-Programm. Das Konzertangebot insgesamt ist naturgemäß vielfältig. Von Wagner über Rachmaninow bis Ligeti und Mozart spannt sich der Bogen weit durch die symphonische Konzertliteratur, und erstmals gibt es eine Operngala zu bestaunen. Rossini – Genie und Genießer beschäftigt sich mit dem Komponisten und – in vielerlei Hinsicht – Lebemann Gioachino Rossini. Zusätzlich darf sich auf die Weihnachtskonzerte gefreut werden, auf das Neujahrskonzert, das an zwei Terminen zu nachmittäglicher Uhrzeit stattfindet, und im Musikbereich gibt es ein neues – altes – Angebot, das viele langjährige Apollo-Besucher:innen besonders freuen wird:

Das Vokal-Abo kehrt zurück und heißt jetzt VokalPlus. Es bringt ONAIR, Ringmasters, Maybebop, die Opernwerkstatt am Rhein, einen Bürger:innenchor, einen Projektchor, eine szenische Lesung mit Musik, die Tourneepremiere von Sugar – Manche mögen’s heiß mit sich und bietet sechs Möglichkeiten, von dieser einladenden Kunstform beglückt zu werden. Wer selbst aktiv werden möchte, sollte das als Teil des Bürger:innenchores mit Dieter Falk, oder des Projektchores mit Ute Debus werden. Letzterer wird sich zu Wie im Himmel mit dem Landestheater Detmold zusammenfinden.

VOKALPLUS UND TANZPLUS

Passend zum großen musikalischen Anteil im Programm für die neue Spielzeit startet im Oktober mit Tanzland die Kooperation mit der DCO Tanzcompany des Theaters Oberhausen. Sie wird das Apollo-Theater zwei Jahre lang begleiten. Dieses von der Kulturstiftung des Bundes und Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderte Projekt bietet nicht nur drei große Tanztheaterabende im Apollo-Theater, die sich von Osten nach Westen und von den Niederlanden nach Paris bewegen und neue Tanztheatermethoden erforschen. Außerdem haben ausgewählte Tanzschüler:innen der Siegener Ballettschulen Meister, Reindt und AkzepTanz die einmalige Chance, mit den Profis zu arbeiten und von ihnen zu lernen, um am Ende der Kooperation mit ihnen gemeinsam in einem neu entwickelten Tanztheaterstück in Siegen auf der Bühne zu tanzen. Ganz im Sinne von „Siegen tanzt zu neuen Ufern.“

KLASSIKER FÜR JUNGES PUBLIKUM

Das Programm für Kinder und Jugendliche kann sich auch sehen lassen. Abgesehen vom Spielarten-Festival, das im September die Saison im Apollo-Theater eröffnen wird, dürfen sich die jungen und jung gebliebenen Zuschauer:innen auf die Wiederaufnahme der Apollo-Eigenproduktion Die Bremer Stadtmusikanten freuen. Außerdem erobern mit Momo, Emil und die Detektive, Die drei ??? Kids und Pettersson und Findus bekannte Figuren der Kinder- und Jugendliteratur die Apollo-Bühne. Natürlich ist das aber noch nicht alles. Liv Strömquists Comicroman Vom Ursprung der Welt über die Vagina, Lies Pauwels‘ Performance Lovedoll playing with the big boys in a different kind of place über die expressive Kraft unserer Körper und Shoot’n’Shout, eine Kooperation mit Follow the Rabbit, Next Liberty und dem Staatstheater Wiesbaden über die Grenzen der eigenen Gewalt, die Nathan der Weise – Bearbeitung Ungefähr Nathan mit dem Landestheater Detmold oder auch das Klassenzimmerstück OUT- Gefangen im Netz, eine weitere Apollo-Eigenproduktion, zeigen, welchen hohen Stellenwert das Theater für junges Publikum hat.

RAINALD GREBE UND EVA MATTES

Zahlreiche Extra-Angebote runden die vielfältige Spielzeit ab. Seien das Rainald Grebe, der in seinem Münchhausen-Konzert Wahrheiten verdreht und Fake News auf den Kopf stellt, Eva Mattes, die Marlene Dietrichs Nachtgedanken besingt, Navid Kermani, der aus seinem neuesten Roman Das Alphabet bis S liest, Guildo Horn, mit dem man Weihnachten feiern kann, Matthias Brandt und Jens Thomas, die in Die Bergwerke zu Falun steigen oder Martin Brambach und Christine Sommer, die Erich Kästners Der Gang vor die Hunde als szenische Lesung präsentieren. Und am 31.12. können Feierlustige gemeinsam mit Let’s Burlesque im Apollo-Theater Silvester begehen.

ERFOLGREICHES STADT-ABO

Fortgeführt wird die erfolgreiche Stadt-Abo-Kooperation mit dem Bruchwerk Theater. Die Stücke Der Weg zurück – hier geht es darum, ob man die Zeit zurückdrehen kann und auch möchte – ,Beben – da sortieren sich die Figuren in einer chaotischen Welt – und Media Magica – eine Stückentwicklung, die der Verlässlichkeit der eigenen Wahrnehmung auf den Grund geht – sind die Produktionen, die in der Kölner Straße zu sehen sein werden.

APOLLO-MAGAZIN 4

Seit dem 31. Mai 2023 können Interessierte im nagelneuen Apollo-Magazin 4 lesen, was die Spielzeit für sie bereithält. Hier finden sich nicht nur die übersichtlichen Informationen zu sämtlichen Veranstaltungen sondern auch die zu den neuen Abos, den Kooperationen mit der VHS Siegen-Wittgenstein und den vielen Angeboten für Pädagog:innen. Es lohnt sich bestimmt, noch vor dem Sommer zu überlegen, wie es für einen selbst kulturell nach dem Sommer weitergehen könnte. Und das Apollo-Theater in seine Überlegungen mit einzubeziehen, lohnt ebenfalls. Übrigens: Unter apollosiegen.de/magazin ist es auch digital einsehbar.

AKTUELLE WEBSEITE

Auf der aktualisierten Website apollosiegen.de/spielplan sind ab dem 2. Juni 2023 alle neuen Produktionen mit ihren jeweiligen Informationen online einsehbar. Der Vorverkauf startet allerdings erst ab dem 24. August 2023.

Fotos: Apollo-Theater

