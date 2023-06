Bibliothek Neunkirchen bleibt am Donnerstag, dem 29. Juni, geschlossen

(wS/red) Neunkirchen 15.06.2023 |Die Gemeinde Neunkirchen teilt mit, dass die Bibliothek am letzten Donnerstag im Juni geschlossen bleiben muss, weil die Mitarbeiterinnen einen Fortbildungstermin wahrnehmen werden. Entliehene Medien, die man an diesem Tag zurückbringen möchte, können am Rathausempfang hinterlegt werden.

Ab Freitag, dem 30. Juni, ist die Bibliothek dann wieder wie gewohnt geöffnet.

Das Bibliotheksteam empfiehlt in diesem Zusammenhang das Portal für die Ausleihe digitaler Medien Onleihe24. Fragen bezüglich der Nutzung beantwortet das Team der Bibliothek gern.

Bibliothek Neunkirchen im Rathaus

Bahnhofstraße 3, 57290 Neunkirchen, Tel.: 02735 / 767-190

bibliothek@neunkirchen-siegerland.de

Reguläre Öffnungszeiten:

Montags 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Dienstags 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Donnerstags 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Freitags 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

