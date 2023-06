BLB Live 2023 mit etlichen neuen Bands am Start

(wS/red) Bad Berleburg 07.06.2023 | „Langsam gehen uns dann doch die Farben aus!“ schmunzelt Sandra Janson und präsentiert den diesjährigen Saisonbecher des Jugendfördervereins Bad Berleburg. Nach vielen farbenfrohen Jahren fiel die Wahl dieses Mal auf ein zartes apricot – gefüllt werden können diese bereits ab Donnerstag in der nächsten Woche, wenn der Startschuss für die langersehnte und beliebte BLB Live-Reihe 2023 fällt. Mit der „JoJo Weber Band“ wartet eine leidenschaftliche Coverband mit einer musikalischen Zeitreise der letzten 40 Jahre nur darauf, den Marktplatz zu rocken. Leicht zu merken: Jeden Donnerstag ab 19 Uhr lässt es eine andere Band krachen – mit den Plugged Hills, Invisible Joe & The Mushroom Gorilla, The Broxters und Hitsköpfe stehen gleich vier neue Bands auf der Agenda, die Spaß und feinste Unterhaltung versprechen. „Es wird eine spannende Saison“, berichtet Matthias Schneider, welcher oftmals über ein Jahr im Voraus die Bands für den anstehenden Sommer akquiriert. Zwischen Pop, Schlager und allen erdenklichen Richtungen des Rock freut sich der Jugendförderverein Bad Berleburg, bei BLB Live gleich vier neue Bands zu präsentieren. Zum krönenden Abschluss der Sommernachtsparty im Bad Berleburger Rathausgarten am 5. August wartet mit der „The Takanaka Club Band“ eine international besetzte Dance- & Soul-Cover Band, die 2021 sogar als „Beste Cover/Revivalband“ im Rahmen des Bundeskulturwettbewerbs für Rock- und Popmusikgruppen ausgezeichnet wurde.

37 Vereine helfen bei der Durchführung

Allein durch die Unterstützung von insgesamt 37 Vereinen aus der Region ist diese Veranstaltungsreihe erst wieder denkbar. Beim Blick auf die Liste der eingetragenen Vereine zur Unterstützung freut sich Sandra Janson: „Wir haben wieder viele Wiederholungstäter dabei, die bei den Konzerten den Auf- und Abbau managen sowie Marken und Getränke verkaufen“. Neu in diesem Jahr mit dabei ist die Stammtischgruppe Dambach sowie der Waldorfkindergarten Wemlighausen. Ebenso bedankt sich der Jugendförderverein bei den zahlreichen Sponsoren, die erst die Veranstaltungen möglich machen. Die Auftaktveranstaltung mit der JoJo Weber Band wird wie bereits in den vergangenen Jahren von der SPD Bad Berleburg, das KNAX-Fest und die Sommernachtsparty vom CDU Stadtverband Bad Berleburg.

Bekanntes Saison-Konzept wird beibehalten

Zu einem Preis von 7 Euro gibt es dann den Saisonbecher zu kaufen, der für alle neun Veranstaltungen seine Gültigkeit behält, ebenso wie die Biermarken. Für eine Biermarke zum Preis von 1,50 Euro gibt es antialkoholische Getränke zum Selbstkostenpreis zu kaufen, ein Bier kostet zwei Marken. Aufgrund der gestiegenen Becherpreis ist dort jedoch der Inhalt mit 0,3l im Gegenzug noch etwas höher als in der Vergangenheit. Gegen die Vorlage des Bechers können so die Kaltgetränke erworben werden. Ausnahmen gelten für Kinder. Passend wird die Live-Unterhaltung ergänzt durch ein kleines und bewährtes gastronomisches Angebot an süßen und herzhaften Snacks. Mit Blick auf die anstehenden Umbaumaßnahmen auf dem Marktplatz blickt Vorsitzender Holger Saßmannshausen optimistisch auf die kommenden Wochen: „Wir wollen möglichst lange hier auf dem Marktplatz bleiben, denn die Infrastruktur ist hier optimal, jedoch freuen wir uns umso mehr auf die Neugestaltung“. In bekannter Manier findet das KNAX-Fest und die Sommernachtsparty im Rathausgarten statt, je nach Fortschritt der Arbeiten auch die letzte Veranstaltung der BLB Live-Reihe. Mit großer Vorfreude blickt der Jugendförderverein mit sämtlichen unterstützenden Vereinen dem Sommer entgegen – es wird nicht nur gerockt und gefeiert, sondern mit den Erlösen für die örtlichen Vereine und soziale Projekte gleich wieder etwas zurückinvestiert.

An helfenden Händen durch örtliche Vereine mangelt es nicht: Bei BLB Live und der Sommernachtsparty warten wieder hochrangige Coverbands auf einen vollen Marktplatz und Rathausgarten.

