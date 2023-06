Brücke zwischen Sportplatz und Schulkomplex vor Sanierung

(wS/bb) Bad Berleburg 22.06.2023 | Die kleine Brücke zwischen Sportplatz und Grundschule in Aue-Wingeshausen ist eine gern genutzte „Abkürzung“. Während der Sommerferien steht der Weg zwischen der Anlage und dem Schulkomplex allerdings vorerst nicht zur Verfügung. Denn am kommenden Montag, 26. Juni, starten die Arbeiten zum Plattenneubau des Bauwerks. Dazu muss unter anderem die vorhandene Brückenplatte abgebrochen werden. Nach einer grundsätzlichen Überprüfung und Sanierung einzelner Teile, erhält die Konstruktion dann eine neue Platte in Form eines Fertigteils. Vorgesehen ist, die Arbeiten im Verlauf der Sommerferien abzuschließen.

