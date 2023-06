CVJM-Fahrradrally in Oberheuslingen – keine Schlammschlacht und viel Spaß

(wS/cvjm) Freudenberg 09.06.2023 | Bei schönem Wetter fand die diesjährige Fahrradrally des CVJM Siegerland am vergangenen Donnerstag in Oberheuslingen statt. Keine ausgeprägte Schlammschlacht wie beim letzten Mal an diesem Ort, die vielen in Erinnerung blieb. Der örtliche CVJM Oberheuslingen organisierte die Outdoor-Veranstaltung für rund 250 Kinder im Alter von 9-13 Jahren. Sie fand statt auf den Wiesen und Wäldern zwischen den Höhen der Zeitenbach und dem Sportplatz Bottenberg. Dafür haben die Veranstalter zunächst eine komplette Infrastruktur eingerichtet. Die Anmeldezahlen stimmten, die Nachfrage mit 42 teilnehmenden Mannschaften an diesem Event war groß. Die Kinder, die mit ihren Gruppenleitungen und Eltern ab 8 Uhr aus dem ganzen Siegerland anreisten, hatten mit ihren Fahrrädern auf einer Strecke von 11 Kilometern verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben zu bewältigen und ein Quiz auch mit Fragen rund um die Bibel zu lösen. Zuvor gab es einen technischen Bike-Check.E-Bikes waren nicht erlaubt. Am Nachmittag gab es zusätzlich eine zwar kurze aber anspruchsvolle Cross-Strecke im Wald zu fahren, auf der Fahrtechnik, Kraft, Mut und Schnelligkeit zählte.

Die Mädchen-Gruppe des CVJM Burbach sammelte auf der langen Strecke die meisten Punkte und landete wie die die Jungengruppe des CVJM Lippe auf Platz 1. Der Crosslauf wurde von gewaltiger Stimmungskulisse und Anfeuerungsrufen von über 1.000 Zuschauern begleitet. Hier setzten sich die Mädchen aus Wahlbach und die Jungen aus Dreis-Tiefenbach zum 1. Pokalplatz durch.

Leckere Grillwürstchen, Pommes und toller Kuchen durften nicht fehlen und sorgten für ausreichend Genuss nach zuvor verbrannten Kalorien. Das Organisationsteam des CVJM Oberheuslingen zeigten sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Die sorgsam beäugte Gewitterfront zog vorbei. Dazu der Vorsitzende Andre Bohland „Eine aufwendige aber unheimlich schöne, bunte und freudige Veranstaltung unter dem Motto des CVJM: Mit Jesus Christus mutig voran! Danke an über 100 Mitwirkenden, den Sponsoren und Behörden, einschließlich Polizei, Feuerwehr, THW und DRK. Ohne diese wäre eine solches Event nicht möglich!“ Gewonnen haben nach so einem Tag am Ende also Alle!

Fakten:

42 Mannschaften à 5 Kindern + Betreuung,

davon 14 Mädchen-, 23 Jungen- und 5 gemischte Mannschaften

11km-Strecke (2 Runden à 5,5km) mit verschiedenen Aufgabenstationen

Mädchen:

Burbach Oberfischbach Wiederstein-Zeppenfeld 1

Jungen und Mixmannschaften:

Lippe Eisern 2 Wiederstein-Zeppenfeld 1

Wertung Crosslauf

Mädchen:

Wahlbach 1 Widerstein-Zeppenfeld 1 Oberheuslingen 1

Jungen:

Dreis-Tiefenbach Widerstein-Zeppenfeld 1 Lippe

Fotos & Bericht: Arne Fries