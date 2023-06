Das Spiel ist aus! Selbsthilfegruppe der AWO-Suchthilfe

(wS/awo) Siegen 29.06.2023 | „Game over“ ist eine Selbsthilfegruppe der AWO Suchthilfe für Menschen, die glücksspielfrei leben wollen. Ein Ort, an dem man sich austauschen, Probleme besprechen kann und Unterstützung findet in ein Leben ohne Automaten, Sportwetten oder Onlineglücksspiel.

Die Selbsthilfegruppe trifft sich jeden 1 & 3 Mittwoch im Monat um 18.00 Uhr um 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten der AWO Suchthilfe in der Hindenburgstraße 8 in Siegen. Jeder Besucher ist ohne Anmeldung herzlich willkommen.

Die Teilnahme an der Gruppe ist kostenfrei und vertraulich. Nächster Termin ist der 05.07.2023. Weitere Informationen unter: 0271-386812-0, suchthilfe@awo-siegen.de oder auf der Internetseite: suchthilfe-siegerland.de

Symbolbild wirSiegen.de