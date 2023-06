Doppelevent: 11. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf und 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf 2023 am 14. Juni mit fast 16.000 Teilnehmer

(wS/sa) Siegen 06.06.2023 | Nach zwei Jahren Coronapandemie und dem ideenreichen Alternativkonzept „Der Firmenlauf kommt in die Firmen“ sowie der Begrenzung auf 5.000 Teilnehmer im Vorjahr kehrt der Siegerländer AOK-Firmenlauf 2023 nun zu alter Stärke zurück. Am 14. Juni fällt für 8.500 Teilnehmer der Startschuss am Bismarckplatz in Siegen-Weidenau. Dann ist in der Stadt Siegen, die nicht unbedingt als Hochburg der Jecken und Narren bekannt ist, für einen Tag der bunte Karneval auf den Straßen, denn viele Läuferinnen und Läufer gehen erneut kostümiert und unter einfallsreichen Teamnamen auf den 5,5 Kilometer langen Rundkurs Richtung Innenstadt und zurück auf den Bismarckplatz – begleitet vom Beifall vieler Zuschauer an der Strecke. Und ein kleines Jubiläum wird auch gefeiert: Es ist bereits die 20. Auflage des Siegerländer AOK-Firmenlaufs. Es ist auch die Rückkehr zu einem großen Siegener Lauftag, denn bevor am Abend die Firmenläufer die Straßen der Innenstadt bevölkern rennen bereits am Morgen 7.000 „Pennäler“ beim 11. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf über den Asphalt.

Auch wenn der Firmenlauf in Siegen längst zu einer Erfolgsstory geworden ist, der Start war eine schwere Geburt: Es ist Sonntag, der 4. Juli 2004. Bei Dauerregen und kalten 9 Grad gehen 2.000 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke durch die Siegener Innenstadt. Wenig später steht die Sportlermenge fröstelnd und völlig durchnässt im Start- Ziel-Bereich auf der Siegplatte in Siegen. „Siegerländer Wetter“ hatte den Organisatoren und Sportlern die geplante Sommer-Sport-Party gehörig vermasselt. Als dann kurz vor Mitternacht beim Rangieren eines Bewirtschaftungsfahrzeugs ein Hydrant umgefahren wurde und für zwei Stunden eine Wasserfontäne in den Nachthimmel schoss, war das Symbol für die Veranstaltung gefunden: Der 1. Siegerländer AOK-Firmenlauf war buchstäblich ins Wasser gefallen. „Ich hatte dann eine schlaflose Nacht. Mir war eigentlich klar, das war’s jetzt mit dem Firmenlauf in Siegen,“ erinnert sich Organisator Martin Hoffmann noch leidvoll an die Premiere. Als dann am nächsten Morgen die heimische Presse wider Erwarten ein äußerst positives Echo gab, weil fast alle Teilnehmer trotz aller Widrigkeiten ein tolles Event bei bester Stimmung erlebten, hatte die Idee der Veranstaltung nun doch wieder eine Zukunft.

Es war sogar der Startschuss für eine echte Erfolgsgeschichte. In fast zwei Jahrzehnten hat sich der Siegerländer AOK-Firmenlauf zu einem Großereignis in Südwestfalen entwickelt und gehört mit 8.500 Teilnehmern aus über 600 Firmen zu den größten unabhängigen Firmenläufen Deutschlands. Ein „Selbstläufer“ war der Firmenlauf jedoch zu keinem Zeitpunkt. Immer wieder hat Organisator Martin Hoffmann mit seinem kleinen Team die Veranstaltung mit neuen Ideen weiterentwickelt: 2012 erster klimaneutraler Firmenlauf, 2018 der erste inklusive und barrierefreie Firmenlauf Deutschlands und auch in der Coronakrise wurde die Veranstaltung mit dem Konzept „Der Firmenlauf kommt in die Firmen“ in eine erfolgreiche Zukunft geführt. Auch wenn „echte“ Jubiläen erst mit 25 Jahren beginnen, am Mittwoch, 14. Juni, wird mit der 20. Auflage des Siegerländer AOK-Firmenlaufs ein kleines Jubiläum gefeiert – das aber mit einem Riesenfest, großer Teilnehmerzahl und wieder mit dem mit Spannung erwarteten Feuerwerk zum Abschluss.

Nach einem Limit von 5.000 Startern im Vorjahr wurde diesmal die organisatorische Obergrenze von 8.500 Firmenläufern bereits vor etlichen Wochen erreicht. „Wir sind ausgebucht“ meldete Organisator Hoffmann. Würden die Platzverhältnisse es erlauben, Siegen wäre wohl bei der Teilnehmerzahl längst im fünfstelligen Bereich. Erstmals nach 2019 wird es in diesem Jahr wieder eine Doppelveranstaltung geben, denn am Morgen des 14. Juni geht zunächst der Siegerländer Volksbank-Schülerlauf, mit 7.000 „Pennälern“ aus 17 Grundschulen und 24 weiterführenden Schulen des Kreises Siegen-Wittgenstein der größte eigenständige Schülerlauf Deutschlands, über die Bühne. 7.000 Schüler am Morgen, dann 8.500 Firmenläufer am Abend, macht zusammen 15.500 Menschen, die an diesem Mittwoch aktiv Sport treiben.

„Schülerlauf und Firmenlauf zusammen, ein gemeinsamer Lauf wie vor Corona mit fast 16.000 aktiven Menschen, ich freue mich wieder auf die Veranstaltung. Im Jubiläumsjahr des Firmenlaufs kann ich sagen, alles richtig gemacht. Ein tolles Ereignis für alle Firmen, auch für die Filialen die weit weg sind,“ erklärte Siegens laufsportbegeisterter Bürgermeister Steffen Mues auf der großen Pressekonferenz am :anlauf-Büro Bahnhof Eintracht in Siegen. Zu der hatte Organisator Martin Hoffmann alle Sponsoren, Unterstützer und Vertreter der Politik eingeladen – wie fast immer unter freiem Himmel und bei sonnigem Wetter. Mues machte deutlich, dass die Auflagen für solche Veranstaltungen stark gestiegen und mittlerweile sehr umfangreiche Sicherheitskonzepte erforderlich seien. „Eine so große organisatorische Aufgabe zu meistern, das muss man sich erst mal zutrauen. Von daher nochmal ein großer Dank an den Organisator, an dich Martin und dein Team.“

Mues betonte weiterhin, dass eine Veranstaltung dieser Größenordnung nur mit der Unterstützung von zahlreichen Sponsoren möglich ist. Dem pflichtete auch Axel Brinkmann, Vorstandsmitglied der Volksbank in Südwestfalen eG bei: „Ich bin oft im Stadion in Dortmund. Wenn ich mir dort die Bandenwerbungen ansehe, dann fällt auf, dass es durch Corona einen großen Wechsel an Sponsoren gegeben hat. Das ist aber beim Siegerländer AOK-Firmenlauf nicht so. Hier sind die Unterstützer zusammengeblieben, auch das ist motivierend und typisch für das Siegerland,“ so der Banker.

Der Firmenlauf in Siegen verbindet Gesundheit und Sport mit den Aspekten des Klimaschutzes und der Inklusion und mit der Spende von 1 Euro pro Starter an den Verein Inklusive Begegnung unterstützen die Firmenläufer auch wieder ein soziales Projekt. Dass der Firmenlauf mehr ist als eine pure Breitensportveranstaltung und in den Unternehmen längst fester Bestandteil von Teambuildingmaßnahmen geworden ist, das hob die stellvertretende Landrätin Ulla Belz bei der Pressekonferenz hervor: „Der Firmenlauf ist beste Werbung für den Arbeitsstandort Siegen-Wittgenstein. Beim Firmenlauf kommen Menschen zusammen, die im Arbeitsleben sonst vielleicht selten zusammenkommen. Egal ob Praktikant oder Geschäftsführer, in der Sporthose sind alle gleich. Die Firmen die mitmachen zeigen, dass sie ein gutes Arbeitsklima im Unternehmen haben und die Mitarbeiter die mitmachen zeigen, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Arbeitgeber und zur Firmenleitung haben.“

Jochen Groos von der AOK NordWest, der den Firmenlauf in Siegen vor 20 Jahren zusammen mit Martin Hoffmann auf den Weg gebracht hat, erklärte aus seiner Sicht nochmal das Erfolgsrezept: „Es heißt ja, Erfolg hat viele Väter und um korrekt zu sein, auch Mütter. Ein großer Teil des Erfolgsrezeptes war von Anfang an, die Team-Captains in den Firmen mit einzubinden und die vielen Unterstützer bei der Entwicklung der Veranstaltung mitzunehmen. Jeder hat seine Rolle, auch die Sponsoren. Alle haben immer ohne Animositäten gemeinsam zusammengearbeitet. Und Martin Hoffmann hat als Quell an Innovationen auch in Coronazeiten für den weiteren Erfolg gesorgt.“

Start und Ziel des 20. Siegerländer AOK-Firmenlaufs bleibt wie in all den Jahren zuvor der Bismarckplatz in Siegen-Weidenau. Nachdem sich die Planungen für den Neubau des Hallenbades erheblich verzögert haben, machte Bürgermeister Steffen Mues für den bewährten Standort auch für das Jahr 2024 Hoffnung: „Ich denke, nächstes Jahr könnt ihr noch mit dem Bismarckplatz planen, übernächstes Jahr wahrscheinlich eher nicht mehr.“

Vieles hat sich beim Firmenlauf in der Vergangenheit bewährt und wird beibehalten – doch Neuerungen gibt auch. So wird es in diesem Jahr erstmals personalisierte Startnummern und eine elektronische Zeitmessung geben. „Damit soll aber nicht der Wettkampfcharakter in den Vordergrund gestellt werden. Ganz im Gegenteil. Eine über die Startnummer gemessene Nettozeit entspannt die Situation im Startbereich und ist für die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren eine erhebliche Arbeitserleichterung, da nun keine Zeiten mehr per Hand eingegeben werden müssen,“ erläutert Organisator Martin Hoffmann.

Große Pressekonferenz zum 20. Siegerländer AOK-Firmenlauf sowie zum 11. Siegerländer Volksbank Schülerlauf vor dem :anlauf-Büro Bahnhof Eintracht – Veranstalter, Sponsoren und Unterstützer freuen sich auf die Jubiläumsveranstaltung am 14. Juni 2023 mit Start und Ziel auf dem Bismarckplatz in Siegen-Weidenau – hintere Reihe (von links): Bürgermeister Steffen Mues, Pia Irle (Stadt Siegen), Anke Kölsch (:anlauf), Jochen Groos (AOK NordWest), Tom Blasberg (Hoppmann Autowelt), Charlotte Rieb (Marien Gesellschaft), Michael Niederkorn (N-Flow Freizeitpark Netphen), Fabian Schneider (Hoppmann Autowelt), Jens Brinkmann (Volksbank in Südwestfalen), Frederick Gebekken (Vanderlande), Olaf Neopan Schwanke (Moderator Stimmungspunkt Bahnhof), Dirk Krumpholz (57wasser), Dagmar Graf (AWO-Kreisverband) – vordere Reihe (von links): Rachel Prentki (Guntermann & Drunck), Carla Wiesener (SVB), Firmenlauf-Organisator Martin Hoffmann, Uli Fries (Wir machen mit. Inklusion läuft!), Ursula Belz (stellv. Landrätin), Daniel Bätzing (Laufshop Absolute Run). Foto: Veranstalter

Wichtige Infos auf einen Blick

11. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf 14. Juni 2023 – 7.000 Teilnehmer

Startunterlagen: Ausgabe am Mittwoch, 7. Juni, um 15.30 Uhr im Kreishaus in Siegen.

An- und Abreise: 15 Gelenkbusse und 15 Reisebusse sind für rund 3500 Schüler im Einsatz. Etwa 1300 Schülerinnen und Schüler reisen aus Richtung Hilchenbach und Kreuztal mit der Bahn an.

Zeitplan: Läufe der Grundschulen über ca. 1000 Meter: Klasse 1: 9.30 Uhr; Klasse 2: 9.45 Uhr; Klasse 3: 10.00 Uhr; Start Klasse 4: 10.15 Uhr. Läufe ab Klasse 5 über ca. 2,5 Kilometer: Klasse 5: 10.30 Uhr; Klasse 6: 11.00 Uhr; Klassen 7 und 8: 11.35 Uhr; Klassen 9 bis 13: 11.45 Uhr.

20. Siegerländer AOK-Firmenlauf 14. Juni 2023 – 8.500 Teilnehmer

Startunterlagen: Ausgabe an die Multiplikatoren am 6. und 7. Juni bei der Hoppmann Autowelt Eiserfelder Straße 196. Am Dienstag, 6. Juni, erfolgt die Ausgabe von 10 bis 18 Uhr. Am Mittwoch, 7. Juni, ist die Ausgabestelle von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Anreise: Gegen Vorlage der Startnummer können Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln (Busse und Bahn) kostenlos zur Veranstaltung anreisen. Der ADFC wird zudem einen Fahrrad-Parkplatz einrichten.

Stimmungspunkte: Entlang der Strecke wird es insgesamt 17 Stimmungspunkte geben. 7 Bands und DJ’s mit 7 Musik-Stationen werden für Stimmung sorgen.

Zeitplan:

18.00 Uhr: Eröffnung der Veranstaltung am Bismarckplatz

18.10 Uhr: Zuschauerwettbewerb „Originellster Teamauftritt“ (Siegerehrung: 18.50 Uhr)

19.00 Uhr: Startaufstellung

19.15 Uhr: Warm Up

19.30 Uhr: Gemeinsamer Start aller 8.500 Teilnehmer

Den Startschuss geben in diesem Jahr der ehemalige Landrat Jürgen Althaus und die :anlauf-Gründerin Renate Hoffmann ab.

ab 20.30 Uhr: T-Shirt-Ausgabe in der Bismarckhalle

ca. 21 Uhr: Siegerehrungen auf der Bühne

ca. 22.30 Uhr: Feuerwerk auf dem Bismarckplatz

