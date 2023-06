Einbrecher haben es auf Metall abgesehen

(wS/ots) Bad Berleburg 09.06.2023 | Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (04.06.2023) in ein leerstehendes ehemaliges Geschäftsgebäude eingedrungen und haben diverse Metallgegenstände entwendet. Dabei verursachten sie einen lokal begrenzten Stromausfall. Hierdurch fiel der Einbruch auch auf. Bereits das Wochenende zuvor hatten Metalldiebe in der ehemaligen Rothaarklinik zugeschlagen.

Die Einbrecher öffneten dieses Mal in der Ortsmitte gewaltsam mehrere Türen eines leerstehenden Einkaufsmarktes und drangen in die entsprechenden Räume ein. Anschließend beschädigten sie ein Trafo sowie eine Wasserpumpenanlage. Entwendet wurden Kupferkabel sowie Kupferrohre. Aufgrund der Beschädigungen fiel sowohl in dem Gebäude als auch bei Nachbargebäuden der Strom für mehrere Stunden aus. Durch den Strombetreiber konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Tatzeit gegen 03:30 Uhr gewesen sein. Wie lange sich die Täter dann noch im Objekt aufhielten, ist unklar.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei ermittelt in diesem Einbruch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751 / 909 – 0 zu melden.

