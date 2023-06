Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. laden zum nächsten Fahrtag am Sonntag, den 09.07.2023 ein

(wS/red) Kreuztal 30.06.2023 | Die Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. freuen sich, den nächsten Fahrtag für das Jahr 2023 bekannt zu geben. Am Sonntag, den 09.07.2023, lädt der Verein alle Interessierten herzlich ein, einen erlebnisreichen Tag mit der Garteneisenbahn zu verbringen. Die Veranstaltung findet auf dem Vereinsgelände in Kreuztal-Littfeld statt und bietet spannende Aktivitäten für die ganze Familie.

Nach einem erfolgreichen Saisonstart setzen die Eisenbahnfreunde ihre Fahrtage fort und hoffen auf gutes Wetter für den kommenden Sonntag. Neben den faszinierenden Zugfahrten erwartet die Besucher ein umfangreiches kulinarisches Angebot mit Getränken, Würstchen und Waffeln, um das leibliche Wohl zu gewährleisten.

Der Fahrtag beginnt um 11:00 Uhr und dauert bis 17:00 Uhr an. Das Vereinsgelände befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in Littfeld, was eine bequeme und stilechte Anreise mit der richtigen Bahn ermöglicht.

Die Züge werden durch den Hauberg fahren, der mit seinem natürlichen Dach für angenehmen Schatten sorgt und eine besondere Atmosphäre schafft. Selbst bei starker Sonneneinstrahlung sind große Teile des Geländes vor direktem Sonnenlicht geschützt, dank der umgebenden Bäume.

Zusätzlich steht den Besuchern die H0- und N-Modelleisenbahnanlage im Bahnhof zur Besichtigung offen. Hier können sich Interessierte von den detailgetreuen Modellen beeindrucken lassen.

Der Eintritt zum Fahrtag ist frei, sodass alle Eisenbahnenthusiasten und Familien die Gelegenheit haben, einen abwechslungsreichen Tag mit der Garteneisenbahn zu erleben. Die Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. freuen sich auf zahlreiche Besucher und versprechen ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier