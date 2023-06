Erfolgreiche Abiturientinnen und Abiturienten der Esther-Bejarano-Gesamtschule feiern lang ersehnte Zeugnisübergabe

(wS/ebg) Siegen 23.06.2023 | Auch der zweite Abiturjahrgang der Esther-Bejarano-Gesamtschule erhielt am vergangenen Freitag (16.06.23) bei herrlichem Wetter und inmitten der Robin Hood-Kulisse der Freilichtbühne Freudenberg seine lang ersehnten Abiturzeugnisse.

Schon der Auftakt der Veranstaltung versprach so einiges, als die Moderatoren Stella Gieseler und Till Köhler ihre Mitabsolventinnen und Mitabsolventen sowie ihre Stufenleiter zum 90er-Song Gangsta’s Paradise von Coolio aus einem Käfig in die Freiheit bzw. auf ihre Plätze im Publikum entließen.

Es folgten Reden von Schulleiter Reto Stein und Bürgermeisterin Nicole Reschke, die die Leistungen der Schülerinnen und Schüler lobten und sie mit den besten Wünschen für ihre Zukunft

verabschiedeten. Stufensprecherin Ally Bäumer ließ ihren Jahrgang in gemeinsamen Erinnerungen schwelgen: vom Online-Unterricht im Bademantel bis hin zu Referaten, die eine Stunde vor Abgabeschluss fertig wurden. Auch Abteilungsleiter Florian Kraft blickte auf seine schönsten Momente mit der Stufe zurück.

Musikalisch sorgte die Abiturientin Kim Leonie Kühnle mit dem Song Daylight von David Kushner für besonders nachdenkliche und melancholische Momente. Etwas rockiger ging es bei der Schulband endlesscure zu, die I’m walking on Sunshine und ihren ersten selbstgeschriebenen Song Bad Feeling zum Besten gab.

Die Stufenleiter Melanie Hoffmann und Martin Link erinnerten an gemeinsame Momente mit ihrer Stufe, angefangen von der EF, über die LK-Wahlen in der Q1 bis hin zur Abschlussfahrt nach Kroatien in der Q2. Dabei kamen auch die interessantesten und kreativsten Entschuldigungen der Schülerinnen und Schüler – natürlich anonym – zum Vorschein. Vom Zuhausebleiben aufgrund von „nass werden“ im Schneechaos bis hin zu schweren Folgeerkrankungen in der Superbowl-Nacht – der Kreativität in den Entschuldigungen der frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten waren keine Grenzen gesetzt.

Die Stufenleiter Frau Hoffmann und Herr Link nahmen die Entschuldigungen natürlich auch so an, glaubten ihnen aber kein Wort.

Bei der Übergabe der Abiturzeugnisse wurden die besten Leistungen in den Fächern Philosophie, Mathematik und Chemie geehrt. Der Förderverein der Gesamtschule ehrte die besten Abschlüsse.

Insgesamt erhielten 41 Schülerinnen und Schüler das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

Am Abend feierten die Abiturientinnen und Abiturienten gemeinsam mit Eltern, Lehrern und Freunden ihren Abiball in der Stadthalle in Betzdorf.



Die Abiturientinnen und Abiturienten im Jahr 2023 sind:

Yannic Albrecht, Moritz Alt, Nour Aouadhi, Melina Aufermann, Celine Aufermann, Luisa Maria

Bähner, Alyah Cecilia Bäumer, Luca Joel Bäuml, Gerrit Mark Berger, Felix Bracht, Samira Breuer,

Milena Bunt, Leonie Dittmann, Justin Noel Ernemann, Katharina Fedorov, Stella Gieseler, Joline

Goebel, Beyza Gül, Duygu Gül, Marie Hartmann, Sinah Victoria Heide, Tom Luca Hekter, Tobias

Hoffmann, Sophie Kalender, Eileen Klein, Ruben Klein, Fabio Klein, Felix Knipp, Till Justin Köhler,

Johanna Kröning, Kim-Leonie Kühnle, Marvin Moritz, Louis Mrozewski, Leah-Marie Orthen, Maja

Röcher, Chantal Schwartz, Lukas Selter, Bernd Oscar Thein, Merle Charlotte Uebach, Leon Weber,

Anna Sophie Ziegler

Fotos: Esther-Bejarano-Gesamtschule