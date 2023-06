Feuer in Kreuztal: Gefahr des Unkrautabflämmens bei warmen Temperaturen

(wS/fw) Kreuztal 04.06.2023 | Jahr für Jahr das gleiche Szenario, wenn der Sommer Einzug hält: Wie gefährlich das Abflämmen von Unkraut bei warmen Temperaturen und dazu auffrischenden Windböen sein kann, erlebte am Samstagnachmittag ein älterer Kreuztaler in der Glück-Auf-Straße: Mit einem elektrobetriebenen Brenner war er auf seinem Grundstück damit beschäftigt, lästiges Grün zwischen Ritzen und in den Winkeln von Steinelementen zu entfernen, als eine mächtige Stichflamme emporschoss: Eine Zentimeter darüber aus dem Boden ragende Konifere stand im Nu im Flammen, und zwar direkt an der Hausfassade. Nachbarn von gegenüber reagierten flott und unterstützten den Senior mit einem Gartenschlauch bei den Löscharbeiten. Zudem eilte aus der Lohstraße ein ehemaliger Feuerwehrmann samt Feuerlöscher herbei und und half ebenfalls.

Feuerwehrkräfte aus Kreuztal, Ferndorf und Eichen waren schnell vor und sorgten dafür, dass alle Glutnester rasch erloschen waren. Teile der Fassade hatte das Feuer, das eine mächtige Rauchwolke in die Luft schickte, bereits beschädigt. Die Feuerwehr entfernte ein Schieferelement, um mögliche Glutnester zu entdecken und mit Hilfe einer Wärmebildkamera die Hitzeentwicklung im Blick zu behalten. Dem betroffenen Ehepaar fuhr ein mächtiger Schreck in die Glieder; behandelnd eingreifen musste der ebenfalls angerückte Rettungsdienst jedoch nicht.

Fotos: Feuerwehr Kreuztal bjö