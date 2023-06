Feuerwehreinsatz in Kreuztal – Vergessenes Essen auf Herd sorgte für größeren Einsatz in der Fritz-Erler-Siedlung

(wS/red) Kreuztal 14.06.2023 | Am Mittwochmittag um 14:38 Uhr wurden die örtliche Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Kattowitzer Straße in Kreuztal alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „Feuer 5“, woraufhin die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot zur Fritz-Erler-Siedlung eilte.

Glücklicherweise stellte sich die Situation vor Ort als weniger dramatisch heraus als es hätte sein können. Der Grund für den Alarm war vergessenes Essen auf dem Herd einer Wohnung. Die Bewohner konnten den kleinen Brand eigenständig löschen, und es wurde niemand verletzt. Dennoch sorgte die Anzahl der eintreffenden Einsatzfahrzeuge für leichte Verkehrsbehinderungen in der Umgebung.

Der Feuerwehreinsatz dauerte insgesamt etwa 30 Minuten. Nachdem die Lage klar war und keine weitere Gefahr bestand, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de