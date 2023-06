Flammersbacher feiern „100 Jahre Brücke“

(wS/ha) Haiger 28.06.2023 | Die Eisenbahnbrücke am Ortseingang ist das Wahrzeichen von Flammersbach. Der älteste Haigerer Stadtteil, der bereits vor der offiziellen Gebietsreform eingemeindet wurde, feiert am 22. und 23. Juli auf dem neuen Festplatz am Bahndamm den 100. Geburtstag des markanten Brückenbauwerks. Die Dorfgemeinschaft, Vereine und christliche Gruppen haben ein buntes Programm zusammengestellt und hoffen auf viele interessierte Besucher – nicht nur aus Flammersbach.

Am neuen Festplatz unterhalb des Bahndamms werden Speisen und Getränke angeboten. Außerdem gibt es für die kleinen Besucher eine Hüpfburg und ein Karussell. Am Samstag sind die Haigertal-Alpacas zu Gast in Flammersbach. Die Traktorfreunde, die seit vielen Jahren ihr Domizil im ehemaligen Flammersbacher Kindergarten haben, laden zu einer Oldtimer-Ausstellung mit Vorführungen ein. Unter anderem kann eine Strohseilerin bei der Arbeit beobachtet werden. Besitzer von Oldtimer-Fahrzeugen aus der Region sind herzlich eingeladen, mit ihren Schätzchen nach Flammersbach zu kommen und die Ausstellung zu ergänzen – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Samstagabend findet ab 20 Uhr eine Disco mit “DJ Werner“ am Festplatz.

Bergbau-Bahn aus Oberscheld wird eigens für die Veranstaltung aufgebaut

Einer der Höhepunkte des Wochenendes ist die originale Bergbau-Bahn aus Oberscheld, die am Festgelände ihre Runden drehen wird. Die Bahn wird von den Traktorfreunden in Oberscheld abgebaut und nach Flammersbach transportiert, wo sie vor allem die jungen Festbesucher begeistern und zum Mitfahren einladen soll.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen am Festplatz, zu dem die Original-Nauburg-Musikanten aufspielen. Am Nachmittag findet ab 14 Uhr ein Festgottesdienst am Dorfgemeinschaftshaus statt, den die evangelische Kirchengemeinde und die

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde gemeinsam gestalten. Außerdem gibt es dort Kaffee und Kuchen sowie eine Fotoschau (gegen 15.30 Uhr), die Anette Krämer vorbereitet hat. Die Präsentation befasst sich mit dem Brückenjubiläum, dem Balkan-Express sowie der Dorfgeschichte und enthält zahlreiche historische Aufnahmen.

Die Brücke ist 140 Meter lang, 18 Meter hoch und hat sieben Bögen mit je 15 Metern Spannweite. Der Bau begann 1914. Durch den 1. Weltkrieg kamen alle Bauarbeiten zum Erliegen, erst 1922/23 wurde das Viadukt fertiggestellt.

Parkplätze für Festbesucher werden von der Firma Hailo zur Verfügung gestellt.

Foto: Christine Hinze

ZUSATZINFO BRÜCKE Von Joachim Steiner zusammengetragen

Vor 100 Jahren wurde die Eisenbahnbrücke in Flammersbach fertig gestellt. Sie ist zum Wahrzeichen unseres Ortes geworden und vertrauter Anblick all derer, die sie täglich passieren. Anlässlich dieses Jubiläums organisiert die Dorf-Vereinsgemeinschaft vom 22.-23.7. 2023 ein Fest, an dem nicht nur an den Brückenbau erinnert, sondern auch die Einweihung des neuen Festplatzes am jetzigen Bolzplatz gefeiert werden soll.

Die Geschichte der Talbrücke Flammersbach beginnt bereits Ende des 19. Jahrhunderts, nachdem die Bahnstrecke Köln – Gießen mit der Haltestelle Haiger gebaut worden war und verschiedene Nebenstrecken im Dillgebiet angebunden werden sollten. Darunter auch die Bahnstrecke von Haiger nach Breitscheid. Der Bau wurde 1908 angeordnet und die Bauarbeiten begannen im Mai 1914. Noch im selben Jahr wurde der Bahnhof in Flammersbach fertig gestellt. Durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges kamen dann aber alle Bauarbeiten zum Erliegen. Der Streckenbau und somit auch der Bau der Talbrücke wurden erst wieder nach Kriegsende fortgesetzt. Die Fertigstellung des Viadukts erfolgte in den Jahren 1922/23.

Die Brücke, 140 m lang, 18 m hoch, mit ihren sieben Bögen mit je 15 m Spannweite, gehört seitdem zu den markanten Ansichten unseres Dorfes.

Der 1. Teilabschnitt der Bahnstrecke bis Rabenscheid wurde am 15.12.1926 eröffnet; die Reststrecke bis Breitscheid am 15.5.1939. Auch die Firma Reeh konnte jetzt den Transport über die Bahn nach Haiger nutzen. 1926 wurde die Seilbahn vom Steinbruch hinunter zur Verladestation am Bahnhof in Betrieb genommen. 1944, während des 2. Weltkrieges musste der Zugverkehr wieder stillgelegt werden, nicht zuletzt wegen der angeblich geheimen Rüstungsfertigung im Tunnel bei Langenaubach. Nach dem Krieg kamen Industrie und Handwerk langsam in Gang. Personen- und Güterverkehr liefen wieder über die „Balkan-Strecke“. So wurde die Bahnverbindung Haiger-Breitscheid im Volksmund von vielen im Dillkreis genannt.

Die Firma Hailo, die Anfang der 70er Jahre im Wiesengrund ihre neuen Fabrikhallen baute, nutzte die Bahnstrecke für den Transport ihrer Erzeugnisse bis ins Jahr 1997. Der Personenverkehr war bereits 1980 eingestellt worden, obwohl die Flammersbacher Bahnbrücke erst 1977 noch einmal für 1 Mio. DM saniert worden war. Am 30.9.1997 stellte die Deutsche Bundesbahn den Gesamtverkehr der Bahnlinie komplett ein. Viele erinnern sicher noch die dann folgenden Sonderfahrten, mit dem Schienenbus und teils auch noch mit Dampfloks aus alten Zeiten.

Heute ist die Brücke Kulturdenkmal und steht unter Denkmalschutz

