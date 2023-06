Für ihr selbstloses ehrenamtliches Engagement: Landrat Müller verleiht Verdienstmedaille an Inge Ivanauskas aus Netphen

(wS/red) Netphen 15.06.2023 |Inge Ivanauskas aus Netphen ist jetzt von Landrat Andreas Müller mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Vor allem wegen ihres Engagements für geflüchtete Familien hat sie die Auszeichnung erhalten. „Sie setzen sich selbstlos dafür ein, den Menschen in Ihrem Umfeld das Leben zu erleichtern. Das finde ich wirklich lobenswert“, sagte Landrat Andreas Müller bei seiner Rede zur Übergabe der Verdienstmedaille im Kreishaus.

Inge Ivanauskas´ ehrenamtliches Engagement begann vor fast 20 Jahren beim TVE-Netphen. Dort betreut sie bis heute das Eltern-Kind-Turnen. Über die Fortbildungen hinaus, die sie für ihre Übungsleiterlizenz besuchen muss, hat sie auch weitere Qualifikationen, zum Beispiel zum Thema „Inklusion“, erworben. Aufgrund Ihrer Expertise berät sie immer wieder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Netphen zum Thema „Geflüchtete“.

Seit 2016 setzt sich Inge Ivanauskas mit Leidenschaft für geflüchtete Familien ein. Sie betreut die Kinder, während die Eltern Deutschkurse besuchen, hilft bei Behördengängen und ist bis heute für viele Geflüchtete eine gefragte Ansprechpartnerin. „Das Ehrenamt ist für dich kein Amt, es ist eine Überzeugung, eine Herzensangelegenheit,“ sagte Netphens Bürgermeister Paul Wagener bei der Verleihung.

Im Rahmen des bundesweiten Projekts „Zusammenleben Willkommen“ bemühte sie sich, Menschen mit Migrationshintergrund in WG-Zimmer zu vermitteln. Dabei half ihr ein Netzwerk, das sie sich über die Jahre aufgebaut hat. „Sie leisten einen großen Beitrag, geflüchteten Menschen das Leben in Deutschland zu erleichtern“, sagte Landrat Andreas Müller.

Im Verein „Vergissmeinnicht Netphen e.V.“ ist Inge Ivanauskas ebenfalls seit einigen Jahren aktiv. Der Verein betreut hilfebedürftige Menschen in ihrem zu Hause. Die Betreuerinnen und Betreuer gestalten den Alltag der Menschen mit, helfen im Haushalt und verbringen Zeit mit Ihnen. „Das erfordert Geduld, Einfühlungsvermögen und Aufopferung. All das bringen Sie mit“, würdigte Landrat Andreas Müller das Engagement von Inge Ivanauskas: „Die Gesellschaft, in der wir leben, funktioniert nur, weil Menschen sich ehrenamtlich engagieren und Freizeit investieren, um irgendwo mitanzupacken“, so der Landrat weiter.

