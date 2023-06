Geisweider Flohmarkt am 1. Juli

(wS/red) Siegen 20.06.2023 | Zu Beginn der Sommerferien bietet sich für jedermann die Gelegenheit, die Urlaubskasse beim Geisweider Flohmarkt aufbessern. Denn am 1. Juli treffen sich Händler und Besucher unter der HTS in Geisweid zum monatlichen Feilschen und Handeln. Wer selbst nicht verkaufen möchte, hat als Besucher die große Chance auf das besondere Schnäppchen. Zählt man alle angebotenen Waren zusammen, kommt man auf mehrere 10.000 Artikel wie z. B. Bücher, CDs, Kleidung, Elektronik, Werkzeuge, Spiele, Fanartikel, Kurioses. Auf dem Geisweider Flohmarkt gibt es nichts, was es nicht gibt. Mitmachen kann jeder, ohne Anmeldung oder Reservierung.

Das Ordnerteam weist von 3:30 bis 7 Uhr den Händlern ihre Standplätze zu. Die Einfahrt erfolgt über die Stahlwerkstraße auf das Gelände. Der Markt endet um 13 Uhr.

Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.

Weitere Termine in 2023:

5. August, 2. September, 7. Oktober, 4. November, 2. Dezember

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier