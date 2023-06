Glück im Unglück: Alle Insassen unverletzt nach Zusammenstoß in Eckmannshausen

(wS/red) Netphen 04.06.2023 | Am Freitagabend (02.06.2023) ereignete sich gegen 19:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Eckmannshausen. Der Fahrer eines Toyota beabsichtigte, von Dreis-Tiefenbach kommend in die Unglinghauser Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Opel und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Unfallverursacher, ein 56-jähriger Fahrer des Toyota, hatte den 54-jährigen Opelfahrer übersehen. Glücklicherweise blieben alle Insassen unverletzt, einschließlich der beiden Kinder, die sich im Opel befanden. Trotzdem entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Nach dem Unfall wurden umgehend die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehrkräfte streuten auslaufende Betriebsmittel ab. Die Siegener Straße musste kurzzeitig vollständig gesperrt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de