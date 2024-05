Aufwendiger Rettungseinsatz nach Gleitschirmunfall in Bad Laasphe – SAR 41 Hubschrauber aus Nörvenich im Einsatz

(wS/fw) Bad Laasphe 10.05.2024 | Aufwendiger Rettungseinsatz nach Gleitschirmunfall

Am Donnerstag, 09.05.24 wurde gegen 13:50 Uhr ein aufwendiger Rettungseinsatz nach einem Gleitschirmunfall im oberen Bereich des Entenberges in Bad Laasphe durchgeführt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Start des Gleitschirmflugs, als

der Pilot in sehr steilem und unwegbarem Gelände verunglückte.

Die örtlichen Rettungskräfte, darunter der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) sowie die Feuerwehr Bad Laasphe mit einem Mehrzwecklöschfahrzeug (MLF) und einem Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), und ein Streifenwagen der Polizei wurden umgehend alarmiert, um Unterstützung bei der Tragehilfe zu leisten.

Aufgrund der schwierigen Geländeverhältnisse war ein sicherer Transport des Patienten zum RTW nicht möglich. Einsatzleiter Jörg Jung entschied daher in Absprache mit dem Notarzt, einen Hubschrauber mit Winde zur Rettung anzufordern.

Der SAR 41 Hubschrauber aus Nörvenich wurde daraufhin von der Leitstelle Siegen angefordert und konnte den Patienten mithilfe der Winde aus dem unwegsamen Gelände bergen. Anschließend erfolgte der Flug in ein Krankenhaus in Siegen zur weiteren medizinischen Versorgung des Verletzten.

Die Rettungsaktion gestaltete sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als sehr aufwendig und körperlich anstrengend für alle beteiligten Rettungskräfte.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe

