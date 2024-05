Mittwoch: Wie agiere ich nachhaltig im Verein? Freie Plätze im Ehrenamtsseminar des Kreises

(wS/si) Siegen 10.05.2024 | Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit, was versteht man unter einer Nachhaltigkeitsstrategie und was ist bei der Entwicklung einer solchen zu beachten? Die allgemeine Definition von Nachhaltigkeit lässt sich nicht auf alle Vereine gleichermaßen übertragen, daher ist eine angepasste Definition sinnvoll und notwendig.

Yanica Vitt, Klimaschutzmanagerin des Kreises Siegen-Wittgenstein, unterstützt ehrenamtliche Vereinsmitglieder bei ihren persönlichen Nachhaltigkeitsbemühungen und gibt Tipps und Ratschläge. Das Ehrenamtsseminar des Kreises findet am Mittwoch, 15. Mai, von 17:15 bis 20:15 Uhr im Raum 206 (2. OG) des Kulturhauses Lÿz‘, (St.-Johann-Straße 18, 57074 Siegen) statt.

Welche Vorteile bietet eine Nachhaltigkeitsstrategie für das Vereinsleben und wie wirkt sie sich darauf aus? In welchen Bereichen, z.B. Beschaffung, Entsorgung oder Energie, lohnt es sich genauer hinzuschauen und wie weit sind wir als Verein schon auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Diese und weitere Fragen werden gemeinsam bearbeitet und wichtige Bausteine als Grundlage für einen nachhaltigen Verein mit Zukunft gelegt.

Um Anmeldung zum Ehrenamtsseminar wird gebeten unter portal.siegen-wittgenstein.de. Für weitere Fragen steht Gabriele Gütting, Ehrenamtsservice des Kreises Siegen-Wittgenstein, zur Verfügung: g.guetting@siegen-wittgenstein.de, 0271 333-2310.