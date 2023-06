Heute: Guido Reil am Infostand in der Siegener Unterstadt, nähe Cafe Extrablatt

(wS/afd) Siegen 10.06.2023 | Haute am Samstag erwartet Siegen hohen Besuch aus dem Europaparlament.

Guido Reil hat sich angekündigt.

Zunächst wird Guido Reil an einem Infostand in der Siegener Unterstadt, nähe Cafe Extrablatt, von 11:00 bis ca. 15:00 Uhr Gespräch und Diskussion mit Bürgern suchen und anschließend ab 18:00 Uhr im Bürgerhaus am Markt zu europapolitischen Themen sprechen und sich Fragen und Diskussion stellen.

Die AfD lädt herzlich ein.

Hinweis: Aufgrund organisatorischer Vorschriften des Europaparlaments ist eine Anmeldung in Bad Berleburg erforderlich.

Guido Thorsten Reil ist ein deutscher Politiker und ehemaliger Bergmann. Für seinen Übertritt von der SPD zur AfD nach 26 Jahren Mitgliedschaft wegen seiner Kritik an der SPD-Politik während der Flüchtlingskrise erhielt er bundesweite Medienaufmerksamkeit. 2019 wurde er ins Europäische Parlament gewählt.