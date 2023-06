Klinikum Siegen führt „4-Tage-Woche“ in der Pflege ein

(wS/ks) Siegen 27.06.2023 | Pilotprojekt zum neuen Arbeitszeitmodell startet im Oktober 2023

Um seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Flexibilität zu bieten und den Pflegeberuf somit attraktiver zu gestalten, hat sich das Klinikum Siegen als eine der ersten Kliniken in Deutschland dazu entschieden, ab Oktober auf einer Pilotstation im Haus eine „4-Tage-Woche“ für die Pflege einzuführen. Zunächst soll die 4-Tage-Woche projektweise für ein halbes Jahr getestet werden. Sollte das Pilotprojekt ein Erfolg werden, ist eine Ausweitung auf andere Stationen im Klinikum Siegen geplant. Im Rahmen des neuen Modells werden 38,5 Stunden pro Woche (Vollzeit) auf vier Tage verteilt. Dabei kann der Dienstbeginn zudem flexibel variiert werden.

„Für uns ist es besonders wichtig, die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege schon frühzeitig abzuholen und am Projekt teilhaben zu lassen“, berichtet Pflegedirektor Armin Heck. Daher können sich ab sofort alle interessierten Stationen über ihre Teamleitungen als Pilotstation bewerben. Auf der ausgewählten Station wird die 4-Tage-Woche dann für alle Kolleginnen und Kollegen, die am neuen innovativen Arbeitszeitmodell teilnehmen möchten, ab Oktober beginnen: „Wir werden den Mitarbeitenden auf unserer Pilotstation die Wahl lassen, ob sie die 4-Tage-Woche ausprobieren oder bei der klassischen 5-Tage-Woche bleiben möchten“, erläutert Heck. Das neue Arbeitszeitmodell kann beispielsweise für Kolleginnen und Kollegen mit einem langen Anfahrtsweg einen Vorteil bieten. Auch kann durch den zusätzlichen freien Tag mehr Flexibilität bei der Freizeitgestaltung gewonnen werden. „Um eine noch bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie bieten zu können, überlegen wir zudem bereits an weiteren flexiblen Arbeitszeitmodellen. Aktuell profitieren unsere Mitarbeitenden schon von unserem Flexipool“, so Heck weiter.

Wie wichtig es für einen modernen Arbeitgeber ist, flexible und innovative Arbeitszeitmodelle anzubieten, weiß auch Carolin Barkam, Referentin für Personalentwicklung am Klinikum Siegen. „Die 4-Tage-Woche sowie weitere Modelle der Arbeitszeitgestaltung sind Themen, die auch im Bereich der Pflege zunehmend an Bedeutung gewinnen und nach denen gefragt wird“, erklärt Barkam. „Wir möchten daher diesem Wunsch nachkommen und unsere Mitarbeitenden mit flexiblen Arbeitszeitmodellen motivieren und entlasten“, so Barkam weiter. Natürlich müsse man sich im Bereich der Pflege aufgrund des Schichtsystems bei der Dienstplangestaltung nochmal besonderen Herausforderungen stellen. Auf der anderen Seite hoffe man jedoch, durch das neue Angebot auch neue Kolleginnen und Kollegen für das Haus gewinnen zu können.

Ab Oktober wird auf einer Pilotstation im Klinikum Siegen die 4 Tage Woche für die Pflege ein mögliches Arbeitszeitmodell werden