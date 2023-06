„Kredenbacher Sommersause“ auch in der zweiten Auflage ein voller Erfolg

(wS/red) Kreuztal 23.06.2023 | Über 500 Besucher folgten der Einladung der Spielvereinigung Kredenbach/Müsen und des TV Kredenbach-Lohe, die am 2.06 und 3.06 das gemeinschaftliche Fest auf dem Kredenbacher Sportplatz veranstalteten. Die vielfältigen Programmpunkte sorgten für beste Stimmung bei Jung und Alt.

An zwei sonnigen Sommertagen stand der Spaß am gemeinschaftlichen Sport im Vordergrund. Der Freitag-Nachmittag und Abend war dabei den „Oldies“ der Altherren vorbehalten, die in einem Turnier ihre fußballerische Qualitäten unter Beweis stellten. Als Sieger gingen die Hausherren der SKM vom Platz, die sich im Finale gegen das Team „Staubwolke“ durchsetzen konnten. Das Team des SV Fortuna Freudenberg belegte den dritten Platz, nachdem sie die zweite Mannschaft der SKM auf den vierten Platz verwies.

Am Samstag waren nun die jüngsten Fußballer am Zug, die in Partien der E-, F- und G-Junioren noch einmal vor beeindruckender Kulisse auflaufen durften. Auch der „TKL Beach Cup“, der ganztägig von der Volleyballabteilung des TV Kredenbach-Lohe ausgetragen wurde, sorgte für einige spannende Partien auf der Sand-Spielfläche des Kredenbacher Sportplatzes.

Neben den Junioren waren auch die Frauen der „SKM“ in einem Kleinfeld-Turnier aktiv. Anschließend fanden noch Mixed-Spiele mit Beteiligung der A-, B-, C-Junioren, Männer sowie Frauen statt.

Abseits der sportlichen Aktivitäten sorgten weitere Angebote für ein überaus gelungenes Juni-Wochenende. Eine Hüpfburg sowie eine Station für Abzieh-Tatoos sorgte für Unterhaltung bei den jungen Besuchern des Fests. Kulinarisch wurde das Wochenende durch eine Grill-Station, Kaffee und Kuchen sowie einem großen Rondell abgerundet. Letzteres erwies sich gerade in musikalisch unterlegten Abendstunden als Hauptattraktion zum Ausklang der „Kredenbacher Sommersause“.

Auch Lena Braun, Organisationswärtin der Spielvereinigung Kredenbach/Müsen und hauptverantwortlich für die Planung und Koordination der Sommersause, zeigte sich rundum zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, nicht zuletzt auch auf Grund der positiven Resonanz der Besucher. Daran konnte auch die kurzfristig angesetzte Sperrung der B508 an jenem Wochenende nichts ändern. Die Zeichen stehen also gut für eine potenzielle Wiederholung im kommenden Jahr. Doch nun geht es für den Verein erst einmal in die Sommerpause, ehe Anfang Juli bereits die nächste Saison in den Startlöchern steht.

Fotos: Verein