Pfarrfest der Katholischen Pfarrgemeinde St.-Johannes Kreuztal – 16. und 18. Juni 2023

(wS/red) Kreuztal 11.06.2023 | Am kommenden Wochenende, 16. und 18. Juni, findet das Pfarrfest rund um das Johannesheim (Leystraße 4, 57223 Kreuztal) statt.

Traditionell beginnt das Pfarrfest am Freitag mit dem Vogelschießen (für Jedermann) ab 19.30 Uhr (Anmeldung ab 19.00 Uhr).

Am Sonntag findet rund um die St.-Johanneskirche und das Pfarrheim das Pfarrfest mit der großen Kinderspielstraße und dem Kindervogelschießen mit Pfeil und Bogen statt.