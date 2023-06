Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach einer Betrügerin

(wS/ots) Siegen 13.06.2023 | Die Unbekannte erschien am Dienstag (20.12.2022), gegen 12:00 Uhr, in einer Bankfiliale an der Berliner Straße in Siegen. Dort ließ sie sich einen mittleren fünfstelligen Betrag auszahlen. Ein paar Tage zuvor legitimierte sich die Frau mit einem gefälschten Personalausweis in einer anderen Bankfiliale. Das Siegener Kriminalkommissariat ermittelt seitdem wegen des Verdachts des Betruges und der Urkundenfälschung. Nun liegt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Das Siegener Kriminalkommissariat fragt nun: „Wer kennt die auf den Bildern gezeigte weibliche Person?“

Die Bilder können über folgenden Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/107639

Hinweise zu der unbekannten Betrügerin nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.