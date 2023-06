Rathaus Weidenau: Beratungstermin für Menschen mit Seheinschränkungen

(wS/si) Siegen 22.06.2023 | Am Donnerstag, 29. Juni 2023, bietet die Stadt Siegen in Kooperation mit Monica Massenhove, der städtischen Beauftragten für Menschen mit Behinderung, und Katrin Spies-Gußmann von der Beratung „Blickpunkt Auge“ zwischen 14.30 und 17.00 Uhr im Rathaus Weidenau einen Beratungstermin für Menschen mit Seheinschränkungen an.

Es reicht von Fehlsichtigkeit bis hin zur Erblindung: Einige Menschen leiden von Geburt an an einer Seheinschränkung, andere werden erst im Laufe ihres Lebens durch Erkrankungen, Unfälle, Infektionen oder Operationen zu Betroffenen. Das Beratungsangebot soll die Möglichkeit bieten, sich Rat zu holen und Fragen wie etwa zur Alltagsbewältigung, zu Hilfsmitteln, Freizeitangeboten oder Ausgleichsmöglichkeiten zur Mobilität zu stellen.

Die Beratung „Blickpunkt Auge“ ist kostenfrei und wurde durch den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverein ins Leben gerufen. Es beraten ehrenamtliche, zusatzqualifizierte Betroffene der Bezirksgruppe Wittgenstein und Umgebung. Termine können telefonisch bei Katrin Spies-Gußmann unter (02751) 444 727 vereinbart werden.