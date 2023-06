RSV Osthelden Triathleten in Steinfurt und beim Löwentriathlon erfolgreich im Einsatz

(wS/red) Kreuztal / Steinfurt 09.06.2023 Das sonnige Pfingstwochenende nutzten die RSV-Triathleten Sonja und Tim-Oliver Kölsch für einen Abstecher nach Steinfurt zum 12. Volksbank Triathlon, um sich auf der Mitteldistanz den Feinschliff für den anstehenden Ironman in Frankfurt a.M. zu holen. Nach 2.000 m Schwimmen (ohne Neoprenanzug), 80 km auf dem Fahrrad und nochmals 20 km in den Laufschuhen konnten beide ihre bestechende Form in beeindruckender Art und Weise bestätigten. Sonja Kölsch gelang mit Platz 3 bei den Damen (Altersklasse Platz 1) der Sprung aufs Treppchen und Tim-Oliver Kölsch absolvierte bei seinem 8. Platz (Altersklasse Platz 4) die Mitteldistanz in unter vier Stunden. Den Grundstein hierzu legte Tim-Oliver abermals mit einer grandiosen Radzeit. Beide zeigten sich mit ihrem Auftritt und ihrer derzeitigen Form für die anstehende Langdistanz bei Ironman Frankfurt sehr zufrieden.

In unmittelbarere Nachbarschaft zum Siegerland waren Laura Irle und Kai Eling im Herzen des Westerwalds beim Löwentriathlon in Freilingen bei der Kurzdistanz für den RSV Osthelden im Einsatz. „Offenes Gewässer, vollgesperrte Radstrecke und Laufen im frischen Westerwald“ so die sehr zutreffende Kurzbeschreibung des Veranstalters. Die 1,5 km Schwimmen im kalten Postweiher mit einem kurzen Landgang sowie die welligen Rad- und Laufstrecken verlangten unseren beiden Athleten alles ab. Bei sommerlich warmen Temperaturen konnte sich Laura Irle unter der Mittagssonne schließlich mit Platz 2 (Altersklasse Platz 1) im Damenfeld belohnen, während Kai Eling als 16. Platz (Altersklasse Platz 6) ebenfalls eine gute Leistung bei anspruchsvollen Bedingungen zeigte.

Fotos: RSV Osthelden

